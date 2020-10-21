牧德異業結盟開發5G、Mini LED等精密線路板檢測設備

TPCA 展今 (21) 日揭幕，設備廠牧德 (3563-TW) 今天由董事長汪光夏發表跨界新產品，由牧徳、久元 (6261-TW)、陽程 (3498-TW)、賦盈等四家公司異業結盟，共同合作開發出的新產品，整合半導體電測技術、AOI 及高精密量測，最晚今年底到明年初上市，將成營收新活水。

牧德董事長汪光夏指出，今天發表的旋轉盤四線測試機，將是牧徳在 PCB 跨界新領域的開始，新設備產品第四季開始銷售，最晚今年底到明年初上市。

牧德指出，此設備最主要是針對 HDI、5G、Mini LED、汽車板高階線路板產品所開發，與競爭對手最大差異包括新料號治具更換快四倍以上，同時，藉由創新技術，在重測命中率一步到位準確量測，大幅領先競爭對手四向盲測的命中率。

此外，新產品透過智慧光學影像快速分析，定位系統數值統計 AI 微調及標準測試阻值自動計算，能大幅提升稼動率及降低測針傷及 PCB 板之風險，打破設備長期被國外廠家所壟斷。

牧德是目前全球唯一一家光學檢測設備一條龍供應商，經過 20 幾年的專業經營，牧德董事長汪光夏指出，目前全球前 100 大 PCB 廠，有九成是牧德的愛用客戶群，牧德上下垂直整合，跨界推出最高性價比的四線電測機，將成營收另一新活水。

牧德指出，設備銷售後還有一個重要環節就是售後服務，牧徳有 24 小時品質服務中心叫修專線及遠端戰情中心，做快速診斷處置，可以提供客戶全方位安心使用牧德設備。牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發、開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力。