新興市場ETF狂吸金 單周資金流入規模寫2年新高

彭博彙編數據顯示，截至 3 月 4 日當周，先鋒新興市場 ETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO-US) 單周流入資金高達 12.58 億美元，寫下 2 年新高，吸金程度更甚追蹤美國股票市場的 ETF。

相較之下，作為全球規模最大 ETF，SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 單周資金流出超過 45 億美元，為所有指數基金中表現最差，其他指數基金估也幾乎錄得虧損，包含追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ、追蹤黃金、白銀、房產、全球債券以及抗通膨債券等。

上：先鋒新興市場 ETF，中：SPDR 標普 500ETF，下：iShare 摩根大通美元新興市場債 ETF (圖：Bloomberg)

亞洲地區疫情控制相對良好、中國在疫情研發上的進展、市場對大宗商品的需求，以及拜登提出的 1.9 兆紓困法案，均有助於支撐新興市場的樂觀情緒。

在看好發展中國家成為經濟反彈主要受惠者的情況下，英國安石集團 (Ashmore Group Plc)、摩根大通(JPMorgan Chase＆Co.) 以及瑞銀集團 (UBS Group AG) 等集團基金經理今年持續做多新興市場股票。

此外，許多分析師對新興市場企業的獲利增長預期也高於已開發國家。自去年 3 月疫情爆發以來，發展中國家獲利預期淨增長 4%，美企獲利增長預期幾乎不變，歐企方面則減少 11%。

估值部分，目前新興市場股票平均交易價較美國股票低近 29%，高於過去 15 年平均的 25%。雖然影響歐美已開發國家資產走勢的任何消息，都可能直接對新興市場構成巨大衝擊，但優異的增長前景以及便宜許多的估值，仍有望為新興市場股票騰出上漲空間。

截至 3 月 4 日的五天內，在美發行主要 ETF 單周資金流入 (圖：Bloomberg)

本篇文章不開放合作夥伴轉載