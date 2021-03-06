新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

新興市場ETF狂吸金 單周資金流入規模寫2年新高

新興市場ETF狂吸金 單周資金流入規模寫2年新高 (圖：AFP)
新興市場ETF狂吸金 單周資金流入規模寫2年新高 (圖：AFP)

彭博彙編數據顯示，截至 3 月 4 日當周，先鋒新興市場 ETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO-US) 單周流入資金高達 12.58 億美元，寫下 2 年新高，吸金程度更甚追蹤美國股票市場的 ETF。

相較之下，作為全球規模最大 ETF，SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 單周資金流出超過 45 億美元，為所有指數基金中表現最差，其他指數基金估也幾乎錄得虧損，包含追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ、追蹤黃金、白銀、房產、全球債券以及抗通膨債券等。

上：先鋒新興市場 ETF，中：SPDR 標普 500ETF，下：iShare 摩根大通美元新興市場債 ETF (圖：Bloomberg)
上：先鋒新興市場 ETF，中：SPDR 標普 500ETF，下：iShare 摩根大通美元新興市場債 ETF (圖：Bloomberg)

亞洲地區疫情控制相對良好、中國在疫情研發上的進展、市場對大宗商品的需求，以及拜登提出的 1.9 兆紓困法案，均有助於支撐新興市場的樂觀情緒。

在看好發展中國家成為經濟反彈主要受惠者的情況下，英國安石集團 (Ashmore Group Plc)、摩根大通(JPMorgan Chase＆Co.) 以及瑞銀集團 (UBS Group AG) 等集團基金經理今年持續做多新興市場股票。

此外，許多分析師對新興市場企業的獲利增長預期也高於已開發國家。自去年 3 月疫情爆發以來，發展中國家獲利預期淨增長 4%，美企獲利增長預期幾乎不變，歐企方面則減少 11%。

估值部分，目前新興市場股票平均交易價較美國股票低近 29%，高於過去 15 年平均的 25%。雖然影響歐美已開發國家資產走勢的任何消息，都可能直接對新興市場構成巨大衝擊，但優異的增長前景以及便宜許多的估值，仍有望為新興市場股票騰出上漲空間。

截至 3 月 4 日的五天內，在美發行主要 ETF 單周資金流入 (圖：Bloomberg)
截至 3 月 4 日的五天內，在美發行主要 ETF 單周資金流入 (圖：Bloomberg)

本篇文章不開放合作夥伴轉載

相關個股

延伸閱讀

相關新聞