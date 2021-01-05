疫情過後 新興市場翻轉3大趨勢。

2020 年即將進入尾聲，在疫情衝擊之下，全球市場出乎意料的有相對不錯表現的一年。進入新的年度之際，投資人該如何看待疫情過後的投資機會？展望 2021 年，新興市場在經濟成長反轉、企業獲利成長優於其他區域和評價面、資金面、美元走弱等因素帶動下，將顯得更為看好。摩根士丹利新興領先股票基金經理人 Vishal Gupta 表示，金融市場持續給予擁有領導性市占率、且持續成長的企業良好報酬，因此經理團隊持續聚焦高年複合成長率、高資本回報率之公司，並將 ESG 納入選股概念，降低投資組合下檔風險。

新年度新興市場成長潛力更勝其他區域

新興市場 2021 年的經濟成長將更勝其他區域。根據國際貨幣基金組織（IMF）2020 年 10 月份的最新預測，2021 年全球經濟將由 2020 年的衰退 4.4%，反轉為 5.2% 的成長。而其中，成長速度最快的，將會是新興市場，預估將成長 6%，大幅勝過已開發市場的 3.9%。而新興市場中，又以新興亞洲的印度和中國成長潛力最看好，預計將成長 8.8% 及 8.2%。

疫後 3 大趨勢看好新興市場

經濟成長看好之外，2021 年新興市場也因為以下 3 大趨勢，更值得投資人注意。

1. 企業成長趨勢看好

在明年經濟成長可望復甦下，新興市場的企業獲利成長預期也高於全球其他區域。根據投研機構的預測，2021 年 MSCI 新興市場指數企業的獲利成長率將達 32%，高於 MSCI 美國指數的 20%（詳見圖 1）。

在企業成長趨勢看好下，也將有機會帶動新興市場企業的股價表現。Vishal Gupta 就強調，「市場將會持續對於擁有領導性市占率、良好前景和能夠持續成長的企業給予良好報酬。舉例來說，一家東南亞的網路公司，目前的營收和成長數字就已經達到我們對 2022 年的預期了，而不是 2020 年的預期。」

圖 1、全球各大區域企業獲利成長預期

資料來源：JP Morgan，2020/12

2. 評價面和資金面均有優勢

除了企業獲利成長前景看好，有機會帶動股價表現之外，展望 2021 年，新興市場還有評價面和資金面的優勢。

以評價面來說，美國和日本等市場的股價淨值比（P/B）持續創下新高，目前已經到達過去 5 年股價淨值比百分位數 100% 的水平。然而 MSCI 新興市場指數僅有 54%，只有成熟市場的一半。相較之下，新興股市整體來說，股價淨值比相對便宜、後續成長仍有優勢。

圖 2、各區域股價淨值比比較

資料來源：國泰投顧、Bloomberg，2020/11

以資金面來說，2020 年 3 月新興市場受疫情影響，資金大幅流出。但隨著市場的風險偏好回升後，資金已經開始陸續回流新興市場。根據國際金融協會（IIF）的資料，2020 年 11 月資金流入新興市場的資金量達 765 億美元，遠高於 10 月的 235 億美元，預估 2020 Q4 流入資金量可能創 2013 Q1 以來新高；其中亞洲的流入量為 418 億美元，占比約 55%。這也顯示新興亞洲股票受市場青睞，是新興市場主要亮點。(資料來源：IIF，國泰投顧整理，2020/11)

3. 疫情過後，產業洗牌為新興市場帶來機會

除了上述因素之外，新冠肺炎（Covid 19）對全球民眾的生活方式都造成巨大的改變，也因此為新興市場帶來了新的投資機會。Vishal Gupta 特別看好包括中國的企業科技、新興市場醫療產業的長期前景。此外，金融科技（Fintech）、食物外送等，也是新興市場長線看好的機會。

重選股，操盤更能勝出

展望 2021，新興市場的投資機會看好。但要怎麼樣才能抓住新興市場經濟翻轉機會？選對投資策略非常重要。

摩根士丹利新興領先股票基金，重視結合由上而下挑選有潛力的市場和由下而上精選複利成長個股，因此有亮眼的表現。

摩根士丹利新興領先股票基金過去 1 年報酬率達 50.26%，高於 MSCI 新興市場（淨）指數的 18.43%。拉長時間軸來看，這檔基金 5 年報酬率達 94.50%，也優於新興市場（淨）指數的 66.39%。

目前這檔基金持股，主要聚焦在 2021 年成長潛力相對看好的新興亞洲國家，其中中國、印度、台灣和香港的投資權重加總超過 65%(註：MSIM, 截至 2020/11/30)。在具體的投資邏輯上，經理團隊選股，主要挑選投資未來 3 到 5 年年複合成長率預計 10-15%、資本回報率（ROIC）超過 15% 的企業，並將環境、社會和治理（ESG）納入選股概念，降低投資組合下檔風險，將企業獲利成長之複利效果有效發揮。