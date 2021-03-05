繼英國之後 歐盟也將對蘋果App Store提起反壟斷訴訟

蘋果 (AAPL-US)App Store 涉及不公平競爭，繼英國反壟斷主管機關對相關投訴展開調查之後，路透報導，歐盟據悉也將針對 Spotify(SPOT-US) 申訴對蘋果展開調查，目前主管機關已經備妥一份指控清單。

歐盟執委會去年 6 月針對 Spotify 提起的四項申訴展開調查，一名消息人士透露，歐盟執委會可能在夏季之前把清單送到蘋果手中，說明闡違反哪些反壟斷規則、衍生的罰款以及如何矯正行為。

Spotify 指控蘋果為了讓用戶使用 Apple Music，對競爭對手程式設下不公平限制措施，並抗議蘋果透過程式內購買 (IAP) 系統，對 app 開發商收取 30% 佣金。蘋果則在 2019 年 3 月表示，自家 App Store 幫助 Spotify 成為歐洲最大音樂串流服務。

歐盟執委會也正在調查蘋果 App Store 針對競爭對手的電子書和有聲書 app 制定了那些規範，以及 Apple Pay 的付費條款。

英國主管機關「競爭和市場競爭局」(CMA) 周四針對蘋果 App Store 展開調查，內容涉及平台壟斷、30% 蘋果稅等，荷蘭主管機關對蘋果的調查已經接近尾聲。