FedEx投入20億美元 承諾至2040年實現電動車物流

美國物流巨頭聯邦快遞 (FDX-US) 在週三 (3 日) 表示，該公司計劃投資 20 億美元用於永續能源計畫，以實現全球業務碳中和的承諾，目標在 2040 年之前實現旗下所有物流汽車改換為電動車。

聯邦快遞表示，該公司計畫在 2040 年以前更換現有車輛為電動車，並且也將繼續投資替代燃料，以減少飛機和車輛的碳排放，並致力減少飛機的燃油消耗。

該公司預期，到 2025 年，全球旗下的物流車輛新添購的汽車中將有一半將是電動車，並且到 2030 年時所有新買的車輛將是 100% 電動車。目前，聯邦快遞旗下車隊共有超過 20 萬台汽車。

聯邦快遞永續長 Mitch Jackson 表示：「儘管我們在減少環境影響方面取得了長足進步，但我們必須做更多的事情。這些努力不僅僅在於營利，這本身就是正確的事情。」

聯邦快遞也在周三承諾表示，將向耶魯大學捐出 1 億美元，以幫助建立耶魯大學「天然碳捕捉中心」。

今年 1 月，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 成立電動卡車部門 BrightDrop，並計畫推出名為「EV600」的電動卡車，聯邦快遞預期將成為的首位顧客。目前，聯邦快遞已經向 BrightDrop 訂購了 500 輛的 EV600，有望今年晚些時候交車。

聯邦快遞 Richard Smith 表示，有了 BrightDrop 電動卡車產品的加持，送貨速度與安全性就能獲得提升，同時也能減少對於環境的傷害。