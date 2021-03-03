轉型智慧機械 福特六和打造全台第一條彈性車身產線

經濟部近年推動「智慧機械產業數位轉型」，藉由扎根基礎工藝，建構在地設備產業生態體系，工業局今 (3) 日對外公布成果，其中，福特六和公司總裁邴兆齊指出，透過 IOT、AI 及大數據等科技應用，成功打造全台第一條彈性車身產線。

工業局長呂正華表示，政府自 2016 年起推動智慧機械產業推動方案，在「數位化」方面，工業局推智慧機上盒 (SMB) 輔導計畫，協助業者改善廠內數位化資訊，3 年內已協助 11 類產業，完成 5301 台設備聯網，讓更多中小企業能夠跨出數位轉型第一步。

「數位優化」的部分，政府推動智慧機械產業創新 AI 應用加值計畫，讓具備數位化能力的業者跨出自家廠區，與上下游供應鏈進行數位串流，透過先規劃、後建置方式補助業者導入 AI 應用。

另外，藉由輔導方式，協助製造業者傳承老師傅手藝與經驗，建立產業的智慧製造 AI 解決方案。政府 2 年內已投入 4.39 億元補助 112 家業者，進行數位串流，提升供應鏈管理效率，同時也輔導 40 家業者導入 AI 應用，提升廠商的產品品質及加工效率。

「數位轉型」則推動智慧機械領航計畫，透過企業強強結合或以大帶小的方式，協助包括航太、汽機車、製鞋、水五金與手工具等 6 案，共 20 家廠商打造數位轉型的典範案例，帶動廠商投資新台幣 97.3 億元。

邴兆齊表示，福特六和成功打造全台第一條彈性車身產線，不但可容納 4 種車型同時生產的實力，且切換車型僅需 30 秒，透過雲端尺寸數據管理系統，即時掌握供應商零件的品質數據資訊，建立汽車中心廠與供應商間的創新互動模式，並攜手供應鏈伍享及六和機械，擴大智機整合應用，加入數位轉型行列，帶動供應鏈智慧化。

此外，亦良特助張松靖也指出，導入機聯網後，使得廠內塑膠射出產線的產量、稼動、設備狀態及生產進度，都可以精準的呈現，可隨時掌握產能調度，使生產效率提升 10%。般若科技副總林晏徵說明，藉由 AI 技術，監控水上運具螺旋槳研磨品質，產線加工效率提升 18%，也站穩國際螺旋槳製造商龍頭地位。