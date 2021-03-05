【野村投信】野村投信勇奪多項基金大獎 傑出表現備受肯定

野村投信再創佳績，繼《指標》（BENCHMARK）台灣基金大獎榮獲多項殊榮，又在晨星暨 Smart 智富台灣基金獎以及亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）獎項中，分別拿下三座以及兩座大獎。野村優質基金榮獲 Smart 智富台灣基金獎「台灣股票型基金獎」以及「國內 ESG 基金獎」，成為首檔雙冠王基金，野村鴻利基金則拿下台灣多元資產型基金獎。

除此之外，野村投信在亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）舉辦的 2021 Best of the Best Awards 年度評選中也脫穎而出，囊括兩項台灣區大獎，分別為五連霸的「最佳投資長 (CIO of the Year)」、連續兩年蟬聯的「最佳股票經理公司 (Best Equity Manager)」，充分證明野村投信的出色表現持續獲得專業機構認同。

野村投信 2015 年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森 (Vincent Bourdarie) 擔任投資長，迄今約 6 年的時間已經 5 度獲得亞洲資產管理雜誌評選為台灣區最佳投資長。周文森在台灣建立具國際級水準之投資管理團隊，團隊成員集結世界各地的金融菁英，包括台灣、法國、新加坡以及香港等地，在台灣的外資投信中獨樹一格，不僅績效有目共睹，更擔任 NN 投資夥伴旗下基金之大中華股市的投資組合經理，。此外，投資團隊連續兩年拿下最佳股票經理公司，亦為實至名歸，團隊深入研究個別產業與企業的扎實功力不僅反映在績效表現上，也深獲投資人與專業機構認同。

野村優質基金今年囊括各評鑑機構多座獎項，投資標的以台灣藍籌股為主，抵禦景氣波動，同時彈性搭配中小型業績成長股，全面靈活掌握台股漲升動能，產業方面同時掌握電子與非電子產業的行情。此外，近年來 ESG 投資主題在全球投資市場中日益受到關注，因此 Smart 智富台灣基金獎今年特別新增 ESG 投資基金獎項，結合晨星「永續投資評級」制度和基金各項量化數據，挑選永續概念與投資報酬兼顧的獲獎基金，本基金能夠從眾多基金中脫穎而出，實屬一大肯定。

野村投信的台股團隊除了上述獎項，在今年初公布的 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中，也拿下「台灣股票」、「台灣中小股票」的最佳基金公司獎，野村優質基金及野村中小基金則獲得最佳表現基金大獎。各大評鑑機構一致認可野村投信台股團隊基金操作的卓越表現。野村投信台股團隊一共 13 位專業經理人，平均投資年資約 20 年 (資料來源: 野村投信，資料日期: 2020/12/31)，業界資歷深厚，而團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略，長期以來也深得客戶肯定與支持，優異表現也已反映在今年多個基金獎獎項肯定上。

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