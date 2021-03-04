大國民眾疫情間儲蓄增2.9兆美元  學者：今年需求將強力反彈

彭博報導，防疫封鎖期間，主要經濟體消費族群的儲蓄共增加 2.9 兆美元，若疫苗能控制疫情，這筆龐大的資金將成為帶動經濟強力復甦的動能。

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics，BE），美國、中國、英國、日本以及歐元區等大國的家庭，迫於防疫限制無法出門消費，只能待在家中，因此存下大量現金。在防疫限制尚未鬆綁、政府開始推動刺激方案之際，這些家庭將仍繼續儲蓄。

數據顯示，這 2.9 兆美元中有一半（約 1.5 兆美元）來自美國，並且還在持續增長，這等儲蓄規模至少是美國上一波經濟擴張期國內生產毛額（GDP）平均年成長的 2 倍，並等於南韓年經濟產值。

只要新冠疫情（Covid-19）因疫苗推出而得到控制，這筆龐大的儲蓄將成為經濟反彈提供動力。

對此樂觀的一派認為，隨著民眾回歸購物、餐飲、娛樂、旅遊與觀賞體育賽事的生活，將會帶動一波報復性消費。

持保留態度的人則認為，這些錢將會用來償還債務或繼續儲蓄，直到公衛危機解除且勞動市場強健時，才敢放心消費。

根據 BE ，美國過去一年累積的儲蓄將能推動今年經濟成長 9% 之多，遠勝目前預測的 4.6%。相反的，若這些儲蓄未如期消費，那麼經濟可能僅成長 2.2%。

BE 資深歐元區經濟學者 Maeva Cousin 表示：「去年夏季的經濟表現只是曇花一現的泡影，但也凸顯當新冠疫情得到控制後，經濟能夠迅速反彈。然而，今年經濟有望再起嗎？家庭在疫情期間儲蓄的大筆資金，是我們有把握需求會大幅反彈成長的原因之一。」

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