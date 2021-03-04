彭博：川普再戰2024 競選搭檔不考慮彭斯

《彭博社》週三 (3 日) 報導，美國前總統川普正積極考慮參選 2024 年美國總統，但將另擇競選搭檔，排除前副總統彭斯。

上週日川普暗示將競選 2024 年美國總統，他私下向顧問談論彭斯的替代人選，競選搭檔正考慮挑選黑人或女性做為競選搭檔的可能性。

美國國會 1 月 6 日認證 50 州選舉人票前，川普曾數度要求依據憲法主持會議的前副總統彭斯，推翻他大選失敗的結果，但遭到彭斯拒絕，引發川普震怒：「彭斯沒有勇氣做該做的事」，至此兩人關係降入冰點。

消息人士指出，排除彭斯，兩名顧問建議川普考慮南達科他州州長 Kristi Noem，她是南達科他州首位女性州長。

然而，消息人士亦透露，川普陣營尚未認真考慮未來的副總統候選人。如果川普決定再度競選，川普可能要等到 2023 年夏天才會正式宣布副手人選。

美國前總統川普上週日 (2 月 28 日) 參加保守派政治行動會議 (CPAC) 發表閉幕演說，這是他自 1 月 20 日卸任以來於首次公開露面，川普於演說中暗示可能將在 2024 年再度競選美國總統。

川普表示：「誰知道呢，我甚至可能決定第三次擊敗 (民主黨) 他們… 我們將奪回眾議院，我們將贏得參議院，然後一位共和黨總統將勝利回歸白宮」暗示白宮生涯尚未終結。

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