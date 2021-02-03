川普下拜登上 台美關係昇華至新階段

美國民主黨籍的拜登擊敗川普贏得總統大選後，有部分人士認為，台美關係將面臨惡化的窘境。不過，近來一連串的發展，讓唱衰的人臉都被打腫了，台美關係又進化至新的階段。《財訊》報導指出，在美中關係已產生結構性變化，台灣的戰略地位與民主經濟發展受矚目等條件下，未來台灣的角色絕不會被弱化。

根據《財訊》報導，我駐美代表蕭美琴獲得台美斷交以來第一次正式邀請函，出席拜登就職典禮；美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在國會人事聽證會上，表明拜登政府將延續對台承諾、協助台灣自我防衛及支持台灣參與國際；而拜登上任沒幾天，針對中國軍機大舉擾台，國務院罕見地發表聲明，要求中國停止對台軍事威嚇。拜登團隊短時間內的幾個大動作，讓台美關係進展比想像中順利。

檢視拜登政府的國安與外交團隊，不少核心人士和台灣有不錯的情誼。民進黨人士指出，美國民主黨重視自由、人權，和民進黨的價值觀接近，因此兩黨本來就往來密切；尤其母親是美國人、曾在美國求學的蕭美琴，和民主黨很多人都有深厚情誼。2007 年，蕭美琴在民進黨立委黨內初選落敗後，接受曾任美國副國務卿的史坦伯格 (James Steinberg) 邀請，到他任教的德州奧斯丁大學訪問，她還在史坦伯格家住了兩星期。蕭美琴和布林肯的長久友誼，更廣為人知。

《財訊》報導指出，蔡英文 2015 年以民進黨總統候選人身分訪美時，時任副國務卿的布林肯在國務院接待蔡英文，並安排她赴白宮與國安人士會晤，給了蔡史上最高規格的訪美待遇。此外，我國國安智庫「遠景基金會」 12 月舉辦座談會時，尚未被正式任命為白宮國家安全會議「印太事務協調官」的坎貝爾 (Kurt Campbell)，也大方以視訊方式參與，表達對台支持，坎貝爾曾數次來台訪問。

民進黨政府和拜登團隊有好情誼，國防研究院戰略研究所所長蘇紫雲從美中戰略角度分析，他認為台美的穩定關係不會改變，美中對抗讓台灣的地位獲得平反，對美而言，現在台灣有戰略地位、民主和平、科技力量三大重要角色，美國國會通過《台灣旅行法》、《台北法案》、《台灣保證法》三大法律案，代表已經讓台美關係法制化，不管哪一黨執政，都不能違背這些法律。