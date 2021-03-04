加速轉型電商！迪士尼專賣店將在年底前收掉至少20%

迪士尼 (DIS-US) 周三宣布關閉實體的迪士尼商店，預定年底前收掉 20% 門市，加速推動電子商務發展。

根據迪士尼，北美至少 60 家門市將關閉，目前全球約有 300 家迪士尼專賣店。迪士尼表示，消費者行為改變促使公司強化線上購物體驗，包括迪士尼主題樂園 (Disney Parks)app 和社群平台經營。

迪士尼消費者產品、遊戲和發行部門總裁 Stephanie Young 說：「消費者行為已經轉向線上購物，此外，疫情在全球大流行，也改變消費者對零售業者的預期。」

IBM 美國零售指數的數據顯示，疫情把實體門市轉型到數位購物的時間表提早大約五年。2020 年電子商務銷售躍升 32.4% 至 7917 億美元，未來還會繼續增加。

迪士尼打算關閉五分之一專賣店之後，再評估是否有必要收掉其他實體門市，尤其是歐洲。

迪士尼不願透露關閉專賣店對財務的具體影響，只表示將因此裁員，人數同樣未透露。

專賣店除外的銷售通路不在整頓範圍，超過 600 家迪士尼主題樂園內的商店，以及設置在百貨公司、購物中心等處的店中店，以及全球第三方零售業者都不受影響。

迪士尼也將提升 ShopDisney 網站功能，並增加吸引成年消費者的品項，例如服飾、居家用品等，讓過去侷限在兒童玩具的迪士尼專賣店，可以在線上觸及更廣泛的消費族群。

迪士尼股價周三小跌 0.8%，以每股 192.26 美元作收；今年來上漲約 6%。