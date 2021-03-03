【聯邦投信】美債殖利率風波緩解，短線由金融、原物料產業接棒輪漲！

近期受到美國 10 年期公債殖利率衝破 1.5% 關卡影響，拖累全球股市重挫，科技股更慘遭拋售！聯邦投信指出，因債券殖利率攀升、股市價位偏高以及變種病毒提高不確定性等因素恐造成短期波動，但在美國疫苗持續施打、FED 維持寬鬆政策及半導體產業維持供需吃緊的利多情況下，中長線的多頭格局不變；族群方面則有望從成長股、高科技股轉向金融、原物料及中小型股等族群接棒輪漲。

美債殖利率僅為短期影響，長線看好「缺貨」半導體

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，美債 10 年期殖利率突破了 1.5% 引發債券賣壓，並造成風險資產大幅波動；不過以三年前的債券殖利率快速衝破 2.6% 造成美股大幅重挫的歷史事件來看，當時隨著市場適應逐步上升的債券殖利率，加上企業獲利支撐，美股隨後一路上漲至當年的十月高點。而現今在美國經濟復甦的背景下，今年 GDP 成長率有望破 6%，企業獲利更上看 20% 以上增幅，這些短期的波動只是對高成長類股以及科技族群所做的估值調整，後續資金仍有機會再流入股市，並推升股市創新高。

產業方面，陳昶宇指出，觀察二月份的美股結構，已從漲多的成長股、高科技股輪動至去年受疫情影響較大的族群如金融、中小型股、原物料；此外，國際半導體產業協會表示，今年的晶圓廠、半導體材料與封測等需求的推升將使半導體設備支出續創新高達到 660 億美元；美國手機晶片龍頭也表示，晶片的交貨期已延長到 30 多週，藍芽晶片的交貨期則超過 33 週，顯示全球手機晶片、PMIC 以及 MCU 等晶片缺貨情況將有望延續至今年底，半導體產業長期展望仍看俏。

展望後市，陳昶宇認為，長線除了看好金融、原物料產業外，亦看好近期嚴重缺貨的半導體業如手機、車用晶片等。整體而言，市場動能仍強勁，若拜登政府推出的 1.9 兆美元紓困方案於下週表決順利通過，將更有助於股市向上，投資人可多加留意，並時刻關注國際情勢與疫情變化。

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 (本基金無受存款保險之保障)。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金 B 類型受益權單位採配息機制，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於聯邦投信公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金風險等級為 RR3，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。【聯邦投信獨立經營管理】