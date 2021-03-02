Volvo宣布目標在2030年完全轉型為純電動車品牌

隨著電動車熱潮持續，有越來越多的汽車製造商計劃逐步淘汰燃油車。吉利控股旗下瑞典車商 Volvo 在週二 (2 日) 表示，到 2030 年，該公司所有車型將全部採用純電動驅動。

Volvo 執行長 HåkanSamuelsson 在接受採訪時表示，他堅信，電動車對客戶更具吸引力。

Volvo 同時也宣佈，在去年推出 XC40 Recharge 電動休旅後，將推出第 2 款全電動汽車。該公司也預估，到了 2025 年，其全球銷售的汽車中，將有 50% 是純電動車，而另一半則是油電混合汽車。

Volvo 也表示，將在未來幾年內推出一系列的電動車款，並且這些電動車只能在網路上進行購買。

隨著環保意識抬頭，各國政府陸續宣布放棄柴油和汽油車型，福特在內等主流車廠紛紛轉向投資電動車，企圖向馬斯克領導的電動車大廠特斯拉發起挑戰。

上個月，福特汽車 (F-US) 也宣布投入 10 億美元於德國科隆廠，將其改造為該公司在歐洲的首座電動車工廠，並計劃 2030 年前在歐洲市場實現全電動車的產品陣容。

先前，捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 也宣布旗下品牌捷豹將在 2025 年實現全電動化，還表示另一品牌路虎將在未來 5 年內推出 6 款純電動車型。

南韓起亞汽車 (KIA) 將於今年推出首款電動車，德國大眾汽車集團 (Volkswagen Group) 也表示將投入約 350 億歐元發展電動車發展，希望能在 2030 年前推出約 70 款全電動車。

據市場研究公司 MarkLines 的報告，在美國汽車市場中，電動車的占比將從 2020 年的 4.9%，於 2030 年大幅上升至 26%。

凱恩能源研究董事 Sam Jaffe 認為，將引起電動車需求的兩個最大因素是歐洲和中國的市場。數據顯示，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產出 100 萬個電動車型。