LINE與Yahoo日本完成整併 2023年營收拚達2兆日圓

通訊軟體 LINE 今 (2) 日表示，完成與 Yahoo 日本母公司 Z Holdings(ZHD) 整併作業，未來將強化搜尋與入口網站、廣告、通訊等 3 大基礎事業，並鎖定布局電商、在地垂直業務、金融科技、公共服務等面向，預計 2023 年創造 2 兆日圓營收、2250 億日圓獲利。

LINE 表示，ZHD 與 LINE 是在 2019 年 11 月簽署整併意向書，同年 12 月簽署整併合約，2020 年 8 月則簽署業務合作意向書，同時，ZHD、LINE 繼承公司在 2020 年 1 月 31 日簽訂換股合約，隨著換股生效，雙方整併在今年 3 月 1 日正式完成。

據了解，LINE 與 ZHD 整併後，ZHD 集團全球員工人數將達 2.3 萬人，將成為日本最大網路科技公司之一，提供逾 200 項服務，目前日本總用戶數超過 3 億、商戶數達 1500 萬家，未來也將以 Yahoo! JAPAN、LINE 的搜尋與入口網站、廣告、通訊，持續推動業務進展。

展望未來，LINE 指出，與 ZHD 整併後也將鎖定電商、在地垂直業務、金融科技、公共服務等四大領域發展，結合數據資料、AI 技術來創造合作綜效，提供用戶日常生活、企業商戶和社會服務，其中，PayPay、LINE Pay 也已從店家端展開合作，預計今年 4 月底開始，串接 PayPay 的店家都可使用 LINE Pay 付款。

根據 ZHD 規劃，未來 5 年內將投資 5000 億日圓推動 AI 相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募 5000 名 AI 工程師，同時拓展海外市場到台灣、泰國、印尼等市場。