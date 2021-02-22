LINE與瑞穗合作 為日本LINE Bank籌備公司增資120億日圓

LINE Corporation 與瑞穗金融集團今 (22) 日共同宣佈，各自旗下子公司 LINE Financial 與瑞穗銀行皆已同意為日本 LINE Bank 籌備公司增資 120 億日圓，同時變更該公司的營運管理架構。目前 LINE Financial 與瑞穗銀行正積極為開業做準備，希望在 LINE 通訊軟體上打造一個便利的智慧型手機銀行，以 2022 會計年度開業為目標做準備，實際開業時間將依主管機關審核而定。

看準數位金融需求成長，日本 LINE Bank 籌備公司於 2019 年 5 月設立，希望讓各年齡層的用戶都能體驗到在智慧型手機上操作金融服務的便利，尤其去年新型冠狀病毒疫情爆發後，日本的無現金支付方式加速普及，數位轉型加速發展，數位金融的需求力道也持續增加。LINE Bank 籌備公司目標是在智慧型手機上做到消費者往來的主要銀行，會將服務整合進 LINE 通訊軟體，為行動數位世代的用戶帶來最大的便利性。

為更進一步加速推動日本 LINE Bank 開業所需的系統開發作業，LINE Financial 與瑞穗銀行將為 LINE Bank 籌備公司增資 120 億日圓。增資後，LINE Bank 籌備公司的資本額與資本準備金將達到 165 億日圓。

為強化 LINE Financial 與瑞穗銀行之間的合作，同時展現雙方將以對等合作夥伴共同承擔義務的決心，未來 LINE Bank 籌備公司將採雙執行長制，除了現行的執行長外，將新增來自瑞穗銀行的共同執行長，並由兩家公司各自指派四名董監事，藉此讓 LINE Bank 籌備公司的治理機制更穩健，不過，新任共同執行長的人事任命將於定案後公佈。

日本 LINE Bank 籌備公司將充分運用 LINE 通訊軟體在日本逾 8600 萬月活躍用戶的基礎，結合便利的使用介面與體驗，以及瑞穗銀行長期累積的銀行業實務專業知識與經驗，為用戶在 LINE 上提供一個隨時隨地都能使用的智慧型手機銀行，用戶不須至實體銀行，只要拿起手機就可在掌中使用完整的銀行服務。LINE Financial 與瑞穗銀行也將持續傾聽用戶心聲，逐步實現安全可靠的數位金融體驗。

繼去年泰國成功推出 LINE BK 網銀服務後，LINE 也計劃於 2021 年將銀行業務拓展至台灣、印尼等國家。

