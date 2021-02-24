看好國內旅平險成長力道 國壽、LINE旅遊共同打造生態圈

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽長期致力與旅遊異業合作投保旅平險，在看好國內旅平險成長力道下，今 (24) 日宣布與 LINE 旅遊首度合作，利用 API 串接，使民眾能透過 LINE 旅遊直接投保旅平險，還能同時取得 LINE POINTS 點數，共同打造旅遊生態圈。

2019 年開始，國泰人壽即積極爭取法規監理開放，成為台灣第一家通過保險監理沙盒實驗的公司，從客戶場景為出發點，攜手國內自由行服務平台首選 ezTravel 易遊網合作，達成旅遊 + 保險一站式的服務體驗，運用 Open API 串接大幅優化了客戶投保旅平險體驗。

金管會保險局於去年 6 月開放保險公司可透過銷售旅遊商品的網路平臺，合作推廣旅遊相關保險。國泰人壽即於 2020 年 12 月超前部署與東南旅遊合作，成為法令開放後首家與旅遊業合作 Open API 的保險公司，將旅遊保險服務嵌入旅遊平台之中，達到場景保險的價值。

此外也與雄獅旅行社、肯驛叫車吧、Agoda、KLOOK 等知名業者合作旅平險，讓客戶在規劃旅遊的當下，同時滿足保險需求，今天進一步宣布與 LINE 旅遊攜手合作，更擴大旅遊場景的保險服務。

國壽表示，LINE 在台灣擁有超過 2100 萬個活躍用戶，是台灣使用率最高的網路服務，同時每月亦有超過百萬人次造訪 LINE 旅遊。國壽看好 LINE 的高流量，因此找來 LINE 旅遊加入國泰旅遊生態圈的行列，讓保戶在投保完旅平險後，也能在 LINE 旅遊中同時管理旅遊行程與旅平險，達成「一站式旅遊服務」的數位體驗。

民眾進入 LINE 旅遊首頁即可投保國壽旅平險，讓民眾在 LINE 旅遊中安排旅程規劃、訂購飯店的同時，也能進行旅平險的購買，最快只要 3 分鐘即完成線上即時投保，核保成功保障立即生效，完成各類旅遊產品的一站式購足。

國泰人壽數發部協理林秉毅表示，自去年疫情爆發，旅遊商品市場大幅萎縮，整體壽險業旅平險投保件數減少 61%，民眾旅遊意向轉往國內，帶動國內旅遊市場增長，2020 年國泰人壽國內旅平險投保件數，相較 2019 年暴增超過 180%。

國壽強調，近年針對消費者可能計劃旅遊的場景，積極建立一套異業合作模式，將保險融入到顧客有明確旅遊動機和投保需求的場景中，例如，掌握客戶於規劃旅程時的各個時間點訂機票、訂住宿、訂行程、機場接送等，藉以打造國泰旅遊生態圈願景，在未來後疫情時代的新常態社會運作方式，將因應消費者不同的旅遊需求，從長期客戶經營的角度，持續深化旅遊生態圈的合作佈局。

國泰人壽旅遊異業合作夥伴

產業別 旅行社 電信業 通訊軟體 訂房網站 機場接送 票券預訂 航空業 飛行獎勵 合作對象 東南、 雄獅、 易遊網 中華電信 LINE 旅遊 AGODA 肯驛叫車吧 KLOOK 長榮航空 亞洲萬里通

資料來源：國泰人壽