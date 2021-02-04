LINE Bank取得純網銀營業執照 全力衝刺上半年開業

金管會今 (4) 日宣布，核發連線商業銀行（LINE Bank）營業執照，這是繼樂天商銀之後，第 2 家取得營業執照的純網銀。LINE Bank 表示，全力衝刺 2021 年上半年完成開業。

LINE Bank 表示，自 2019 年獲得設立許可以來，積極配合主管機關的各項書面與實地審查，於今天正式獲得營業執照，未來將持續與各相關單位進行營運與系統串接，全力衝刺於 2021 年上半年完成開業。開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。

金管會表示，LINE BANK 還要跟央行、存保與 VISA 串接，預計進行系統串接要六周，最快三月中以後才會開始小規模試營運。

接獲核准第一時間，催生 LINE Bank 最重要功臣的總經理⿈以孟表示，「我們非常開心也相當感謝金管會的肯定。」他說，將持續穩步為開業做好準備，讓用戶體驗創新便利的銀行服務，並實現負責任的創新。

LINE Bank 董事長暨 LINE Corporation 財務長黃仁埈表示，亞洲的金融科技發展充滿機會，在過去十年內吸引各國龐大資金投入，並被看好將持續成長到 2030 年。由 K LINE 所營運的 LINE BK 金融服務去年在泰國獲得成功，業務快速成長並且吸引眾多用戶，因此很有信心在台灣的 LINE Bank 也會締造出很好的成績。今年 LINE 也計畫在日本、印尼等國家陸續開展銀行業務。

LINE Bank 表示，未來將以 LINE 在台灣 2100 萬活躍用戶為基礎，結合股東夥伴們的生態圈，實現「Banking in Your Hand」的品牌使命，落實普惠金融。

至於第三家純網銀將來銀行的進度，金管會表示，經過實地查核提列缺失後，將來銀行已於 1 月下旬正式提出改善情形，銀行局正在就其改善情形做審查。