「美對中關稅不會立刻改變」美參院委員會週三表決戴琪提名

週一 (1 日) 外媒引述消息人士透露，參議院財政委員會週三將對拜登政府三名關鍵提名人進行投票，包括美國貿易代表戴琪 ( Katherine Tai)、美國衛生與公眾服務部部長貝切拉 (Xavier Becerra)，以及財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo)。

美國貿易代表被提名人戴琪 (Katherine Tai) 上周於參院金融委員會舉行的提名確認聽證會上延續川普政府對中國的強硬路線。

她拜登政府認為關稅是一項有價值的政策工具，呼籲北京履行美中第一階段貿易協議。

戴琪指出，美國對中國徵收的關稅不會立即改變，中國需要履行其與美國貿易協議中的承諾。

戴琪提到：「如果獲確認上任，她將與國會合作，確保這些關稅適當回應中國做法、解釋關稅對美國企業、工人和消費者的影響，並支持美國應對新冠疫情。」

戴琪是眾議院籌款委員會的民主黨最高貿易顧問，並在歐巴馬政府時期負責監督與中國的貿易執行。

亞裔美籍的戴琪是拜登內閣多元人物之一，有望成為頭位擔任美國貿易代表的非白人女性。

戴琪曾在擔任眾議院籌款委員會貿易顧問 3 年後，於 2017 年升任首席貿易顧問。她亦曾擔任美國貿易代表 (USTR) 律師長達 7 年，專門從事與中國執行貿易協定的工作，同時也是民主黨的最高顧問，以及國際貿易問題委員會主席