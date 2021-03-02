〈能源盤後〉美沙局勢緊張 OPEC+會議在即 原油逆轉收低

週一 (1 日) 交易，原油期貨價格收低，交易者關注美國與沙烏地阿拉伯之間的緊張局勢，且本週 OPEC + 預計將召開會議討論放寬產量限制。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，在路透社報導白宮女發言人週一稱「美國保留日後必要時制裁沙國王儲 Mohammad bin Salman 的權利」後，石油吐回早盤漲幅。

「在 OPEC + 做出關鍵決議之前，美國與沙烏地阿拉伯之間緊張局勢加劇，沙國其中一種報復方式可能就是增產，並對美國石油生產商造成不利影響。」Streible 說。

拜登政府週五發布的情報指出，沙國王儲可能批准了一項行動，在伊斯坦布爾沙國領事館內殺死或俘獲美國記者 Jamal Khashoggi。美國已經對沙國干預部隊「虎隊」和參與該謀殺案的前沙國情報官員進行制裁，但尚未制裁王儲。

然而，價格期貨期團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，沙國可能用「壓迫拜登經濟」的方式進行報復，即抑制生產並讓價格上升，因為美國頁岩油生產可能沒有立即回應的能力，所以他認為，對沙國王儲進行制裁的結果是推高油價，而非讓油價下跌，因為這將限制美國的供應。

Flynn 反而將週一石油走跌歸因於市場對 OPEC + 增產的擔憂，因為中國的石油需求才剛在復甦起步階段。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 86 美分或 1.4%，收每桶 60.64 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 73 美分或 1.1%，收每桶 63.69 美元。

早盤石油上漲，係受到美國刺激法案通過的前景支撐，該法案預計會提振能源需求。

美國眾議院週六凌晨通過了拜登政府 1.9 兆美元的新冠疫情紓困方案，現在已經移交到參議院。

專家指出，今年迄今受到新冠疫苗接踵工作推廣和潛在財政刺激方案的提振，石油價格大漲，同時 OPEC + 仍壓抑產量也有助於平衡市場供需。

ING 商品戰略主管 Warren Patterson 表示，「顯然，有鑑於我們看到的市場力道，OPEC + 內部要求放寬生產限制的壓力也越來越大。同時，市場預期 OPEC + 自 4 月起會開始增產，但問題在於不知道增產多少。」OPEC + 預計週四公布決議。

「沙國很有可能會撤回 2 月至 3 月間減產 100 萬桶 / 日的承諾，至於 OPEC + 整體減產，根據協議可以每月放寬 50 萬桶 / 日的生產限制，但因為今年第一季 OPEC + 並沒有真的增產到 50 萬桶 / 日那麼多，所以可能會有一些成員要求自 4 月起增產超過 50 萬桶 / 日。」

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 週一表示，「2 月 Brent 原油價格漲幅超過 18%，且油價環境越高，夏季需求前景就更樂觀，且美國 2021 年石油生產增加的前景應該會讓 OPEC + 更有信心稍微增加供應量。」

但她預期增產程度不會超過 50 萬桶 / 日。「如果回升的供應量不超過 50 萬桶 / 日，那影響會是中性的，因為沒有交易者真的認為 OPEC + 會永遠減產。」

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