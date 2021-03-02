日本Mercari與阿里巴巴在跨國電商合作 盤中一度大漲12%

日本跳蚤市場 APP 業界龍頭、在東證 Mothers 掛牌的日本新創獨角獸企業 Mercari(4385-JP)，1 日 (週一) 宣布與中國阿里巴巴集團 (9988-HK) 合作展開跨國服務，週二 (2 日) 開盤後一度大漲 12%。

Mercari 股價在週二 (2 日) 開盤後一度大漲 11.6% 至每股 5870 日圓；而在日本時間 2 日下午 2:01 時，暫報每股 5460 日圓、較前一個交易日上漲 3.8% 或 200 日圓。

Mercari 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Mercari 是日本最知名的跳蚤市場 APP，這回與阿里巴巴的電商網站「淘寶」以及跳蚤市場 APP「閑魚」合作，要讓中國當地的消費者也能買到在日本 Mercari 上架的商品，強化電子商務的跨國交易服務。

淘寶是中國最大的購物網站，閑魚則是中國當地用戶數量最多的跳蚤市場 APP， 會員超過 9000 萬人。三方的跨國購物的合作與提供電商支援服務的「BEENOS」(3328-JP) 來作配合，部分在 Mercari 上架的商品會顯示在淘寶與閑魚的網頁，收到來自中國的訂單時，BEENOS 會展開商品代購，並將商品送往人在中國的消費者手中。

Mercari 在 2019 年透過針對海外市場的電商網站，展開約一百個國家的跨國銷售，2020 年與東南亞最大購物網站「蝦皮」合作，並在台灣市場展開跨國銷售。雖然交易金額等數據沒有公開，但是 Mercari 曾提到音樂 CD、角色人物以及偶像商品等都大受歡迎。

日本雅虎與阿里巴巴，在跨國電子商務也曾合作過，協助日本企業進軍中國市場。日本樂天則是從日本當地品牌及廠商買進商品，在中國京東等海外的電商平台銷售。

根據日本經濟產業省，2019 年的跨國電商市場規模達 9123 億美元，預估到 2027 年為止的平均成長率約 27%，成長空間相當大。