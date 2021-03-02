防中國半導體超車 美專家建議聯合日、荷實施設備出口禁令

美國國家安全委員會 (NSC) 周一 (1 日) 建議國會加強壓制晶片製造技術出口到中國的力道，拉攏日本、荷蘭等半導體生產設備，防止中國在未來幾年內在半導體業超越美國。

由前 Google 執行董事長 Eric Sc​​hmidt 帶領的美國國家人工智能安全委員會 (NSCAI) 周一，建議美國政府應壓制中國購買製造先進製程晶片設備的能力，這類晶片多用於臉部識別之類的監視技術中。

NSCAI 官員表示，中國正於全球積極推動威權主義，這些行動與半導體息息相關。

應用材料 (AMAT-US) 、科林 (LRCX-US) 這類的美國設備商目前已經受到美國出口禁令管制。不過，關鍵因素還是源自於日本 Nikon 、Canon ，以及荷蘭艾司摩爾 (ASML) 等其他國家的設備商。

NSCAI 建議美國應與這些國家協調，對先進晶片生產設備出口許可證申請實施「假定拒絕」政策，並建議把監管慣例升格為美國國家政策，以限制中國半導體業落後於美國兩個世代。

除了加強保護美國和盟友的晶片技術，報告還建議應制訂措施鼓勵半導體製造商於美國設廠，翻轉幾十年來半導體業遷移至台灣、南韓的狀況。

報告建議美國斥資 350 億美元獎勵晶片廠和研究，但該建議與總統拜登上周提出國會撥款 370 億美元資助晶片業的建議有所重疊。

此外，NSCAI 認為美國政府應向半導體設備商提供 40% 投資稅收抵免，據稱這將刺激美國晶圓廠的建設，並使美國設備商從中受惠。

NSCAI 官員表示：「我們首要的『保護』政策是為了讓美國半導體業領先中國。」