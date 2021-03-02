〈紐約匯市〉市場押注通膨復甦增溫 美元、澳幣攀高

投資人押注美國經濟成長將加速、通膨將升溫，美元指數攀高。澳洲央行為了抑制債券殖利率快速上升，購債規模超越市場預期，澳幣從三周低點回升。

美元近日隨著殖利率走勢攀升，市場預期財政刺激和疫苗大規模接種，將帶動經濟和通膨加速增溫。10 年期美債殖利率周一升至 1.432%，儘管低於上周四處及的一年高點 1.614%。

BK 資產管理公司外匯策略執行董事 Boris Schlossberg 說，美元正從美國和其他國家的「殖利率和經濟成長差異」中受益。

但里奇蒙聯準銀行總裁 Tom Barkin 說，投資人在評估聯準會 (Fed) 貨幣政策時，應該把焦點放在 Fed 的計畫與經濟結果的「明確」前瞻指引，不要過早臆測利率或購債步調何時會改變。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.28% 至 91.024，稍早一度攀底 91.139 的三周高點。

歐元兌美元貶值 0.21% 至 1.2045 美元，反映歐洲經濟成長預期落後。Schlossberg 說：「大家都在等待歐洲追趕上來，無論是疫苗接種進度還是經濟刺激，這是真正帶動全球經濟成長的最後一塊拼圖。」

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一說，ECB 會避免過早調高利率。

澳幣從上周五的三周低點反彈，報 0.7773 美元。澳洲央行 (RBA) 擴大購債規模至 40 億美元，令人好奇其他國家央行是否也會在殖利率驟升之際，購買更多債券。

市場預料，澳洲央行將在周二決策會議按兵不動，強化零利率再維持三年的前瞻指引。

日圓報 106.88 日圓兌 1 美元，是去年 8 月 28 日來最低。

比特幣上漲 7.55% 至 48699 美元，但仍低於 2 月 21 日觸及的 58354.14 美元新高。

截至周二 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：