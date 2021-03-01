〈美債殖利率飆〉法人維持高點16800-17500點預測

近來 10 年期美債殖利率攀升引發股市劇烈震盪，對於債券殖利率飆升有多種不同解讀，內資法人也釋出相關看法，永豐投顧最新指出，利率爬升是景氣調整過程，預告市場期待景氣復甦，建議投資人不用過度驚慌，在資金持續流入下，維持今年台股高點上看 16800 點的預測，而凱基投顧也持樂觀態度，維持台股今年高點預測 17500 點。

永豐投顧表示，2 月國際股市震盪的主要原因是利率快速爬升，市場對其做出多重意義的解讀，首先，認為利率快速爬升可能肇因於通貨膨脹，並連結到原物料價格的變動。

然而，若通貨膨脹近在咫尺，短期利率不可能無動於衷，且原料上漲也可以是需求上揚的寫照，再加上主要國家原料價格在 CPI 中的占比不高，因此，由利率望向通膨是過度引申。

其次，利率升高對科技股高本益比有特別的殺傷力，恐怕也是對現象錯誤的解讀。科技股和傳產股本益比存在明顯高低，是反映兩者成長率的不同，債券殖利率升高，壓縮的是所有股票的風險溢酬，惟眼前景氣復甦特別有利傳產股，谷底翻揚評價調整當然較大。

永豐投顧強調，利率爬升是景氣調整過程，預告市場期待景氣復甦，因此，經過短暫類股調整後，未來步伐會逐漸齊一，未來在疫苗逐漸普及下，配合去年疫情衝擊的低基期，各項經濟金融數據偏向有利，行情抱持樂觀，宏觀上看 16800 點。

凱基投顧也認為，殖利率走升並不必然引發股市修正，主因獲利動能可抵銷評價的減損，除非獲利動能開始減緩，且無法完全弭平評價修正的幅度時。

據預測，台股與美股企業獲利動能將於第二季至第三季開始減緩，屆時殖利率若持續走升，恐才會引起股市的修正。

儘管如此，殖利率走升下通常印證景氣已從谷底翻揚階段開始步入中期，此時伴隨通膨增溫、利率走升，將有利周期性類股和高股息成分股的股價表現，因此，凱基投顧維持台股今年樂觀看法，高點 17500 點。