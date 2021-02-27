美債殖利率飆、台股回檔寫四紀錄 本周大事回顧

鮑爾周三指出，聯準會將維持寬鬆政策，經濟復甦還有長路要走，預期還要三年以上才能達成通膨目標，不過，隨著拜登祭出 1.9 兆美元刺激方案，市場已有通膨升溫的預期心理，帶動美債殖利率狂飆突破 1.5%，也讓資金從股市撤離，台股本周寫下四樣新紀錄，包括股王配息、外資賣超、官股買超以及單日成交量金額全創新高，以下是本周大事回顧：

鮑爾：經濟復甦路漫漫 實現通膨目標還要三年以上

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (24 日) 出席眾議院聽證會表示，經濟復甦之路仍有很長的路要走，聯準會將維持貨幣寬鬆政策，預期至少還要三年以上，才能達成通膨目標，也強調經濟明顯改善前，聯準會寬鬆政策不會出現任何變化。

鮑爾指出，聯準會希望通膨達 2%，而非低於 2%，預估可能要花三年多才能實現目標，未來也將在每季更新對通膨的評估，致力使用所有工具實現通膨目標。

美債殖利率狂飆衝破 1.5% 台股元宵變盤失守萬六

儘管鮑爾本周出面喊話，通膨預期還要三年才能達標，不過，隨著拜登祭出 1.9 億美元刺激計畫、疫苗陸續開打，市場對於經濟復甦充滿期待，且聯準會對於美債殖利率升高並無實際調整資產的計畫，助長美債殖利率狂飆、衝破 1.5%，隨著無風險投資工具殖利率誘人，保守資金也從股市撤離，直接影響台股元宵節當日重挫近 500 點，失守萬六大關。

台股本周寫四紀錄 股王配息、外資賣超、官股護盤與單日成交量均創高

股王大立光董事會周一決議，去年盈餘每股擬配發現金股息 91.5 元，改寫大立光股利配發金額的紀錄，也一舉創下台股上市櫃公司股利配發最高金額，被外界認為是公司去年股價表現相對弱勢，因此調高現金股利配發率，善意回應股東報酬。

由於美債殖利率飆升，美股全面重挫，台股周五也殺聲隆隆，加上 MSCI 權重調整，單日跌點達 498 點，創下去年 3 月以來最大值，外資提款不手軟，單日賣超高達 944 億元，寫下新紀錄，官股也力抗外資賣壓護盤，斥資 162 億元，集中市場成交量高達 4529 億元，也同創歷史新高。

鴻海奪 Fisker 電動車新單 預計 2023 年年底量產

鴻海周三 (24 日) 宣布，與電動車與行動方案解決商 Fisker 簽署合作備忘錄，雙方將成立「Project PEAR」專案，攜手打造 Fisker 品牌電動車產品，預計 2023 年第四季正式量產，外資估，此專案 2024 年將貢獻鴻海營收約 4%。

美國準貿易代表戴琪：中國是敵人也是朋友 將要求中國落實第一階段協議

美國準貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 的任命聽證會周四 (25 日) 登場，證詞中矢言，將與盟友合作對抗中國，形容中國是美國因應全球挑戰的敵人也是朋友，並表示上任後將要求中國落實第一階段貿易協議，也是拜登政府上台迄今，對美國將延續、而非屏除川普時代美中貿易協議最明確的訊號。

對抗中國科技崛起 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈

美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題，並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導，美國計劃最快本月簽署行政命令，將與日、台、韓的合作，打造一條「去中國化」科技供應鏈，加速晶片等戰略產品生產。