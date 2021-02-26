中天去年轉盈 每股賺1.68元 8年來首配息1元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年2月26號19點2分

中天 (4128-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠認列子公司投資利益，稅後純益 6.64 億元，較前年虧轉盈，每股純益 1.68 元。董事會通過去年盈餘分配，擬以資本公積轉增資配股 1 元，也是繼 2013 年後再度配息。

中天去年第 4 季營收 4.06 億元，季增 4.64%、年減 0.25%；毛利率 38.67%，季減 2.55 個百分點、年減 1.76 個百分點；營利率 - 234%，較上季、前年同期擴大；稅後虧損 18.06 億元，較上季盈轉虧、虧損較前年同期增加，每股虧損 4.55 元。

中天去年營收 16.01 億元，年增 9.21%；毛利率 39.57%，年增 0.01 個百分點；營利率 - 68.97%，較前年擴大；稅後純益 6.64 億元，較前年由虧轉盈，每股純益 1.68 元。

中天旗下子公司合一 (4743-TW) 今日也公布去年財報，去年營收 4161 萬元，年增 208.72%；毛利率 56.86%，較前年負轉正；營利率 - 1618%，較前年收斂；稅後虧損 2.42 億元，虧損較前年收斂，每股虧損 0.68 元。

合一今日依主管機關要求公布自結數，1 月營收 200 萬元，月減 8.03%、年增 252.59%；稅後虧損 2.57 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.68 元。