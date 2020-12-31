〈中天法說〉未來十年著重腸生態新藥與擴大創投規模

中天生技 (4128-TW) 今 (31) 日舉行線上法說，展望未來，副總李冬陽表示，過去十年專注在研發抗體、核酸治療等領域新藥，接下來十年除擴大生技創投規模外，將過既有技術平台開發出腸生態新藥與核酸新藥，推展至國際。

李冬陽表示，腸道微生態是目前全球新藥顯學，由於體內腸道失衡會引起疾病發生，以腦部可能延伸出自閉症、壓力、中風、阿茲海默症、帕金氏症等；體內則會引起氣喘、非酒精性肝疾病、異位性皮膚炎、肥胖、糖尿病、癌症發炎性腸道疾病等。

李冬陽指出，中天開發的腸生態新藥，第一代新藥 MS-20 已通過台灣新藥藥證，該新藥透過調節特定細菌，包括增加有益菌、抑制病原菌，達到改善症狀、治療疾病目的，今年銷售業績突破 5000 萬元，後續透過技術平台開發出 450 個腸生態庫，篩選適合的新藥。

李冬陽說，目前在 450 個腸生態庫中，篩選出 6 個具代表性臨床研究，包括腸道菌相與保健，針對健康人、愛滋病、大腸癌、胰臟癌、發炎性腸道疾病，可適用在潰瘍性、免疫療法則針對非小細胞肺癌患者。

李冬陽指出，中天 2000-2010 年發展腸生態技術與植物新藥；2011-2020 年發展抗體、醣類、核酸、細胞治療等領域新藥，並多角發展；中天第三個十年、2021-2030 年持續除擴大生技創投規模，以自有技術平台深度開發腸生態新藥與核酸新藥。