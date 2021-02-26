【第一金投信】美債殖利率陡升，市場驚嚇，美股嚇跌！

美國 10 年期公債殖利率在停損賣壓湧現下，昨天盤中一度陡升 0.23％至 1.6085%，造成市場心理恐慌，導致美股三大指數同步重挫，其中扮演多頭指標的那斯達克指數重挫 479 點或 3.52%，創 2020/10/28 以來最大跌幅，近兩周修正幅度達 6.92%，幾乎回吐今年以來漲幅。第一金投信指出，由於市場交投明顯過熱，各種泡沫亂象浮現，市場警戒心已升高不少，而美債殖利率的陡峭上升，對價值偏高的股市構成不小壓力，進而誘發獲利賣壓出籠，在那斯達克指數正式跌破季線後，宣告從去年 11 月以來的多頭攻勢將告一段落，盤勢進入震盪整理期。對於美股後市演變，我們從三個面向分析：

美債殖利率短期強彈，美股會劇烈震盪，但不會轉空

今年以來美國 10 年期公債殖利率上升 0.61％，從去年 8 月低點以來攀升達 1.01％，尤其昨天突然衝破 1.5％的警戒線 (標普 500 目前股利率約 1.52％)，因而降低整體市場風險偏好承擔度，並給股市帶來一定程度壓力，讓金融市場再度出現股債雙殺的局面。

就 2015 年 Fed 進入升息循環後，在 2018 年曾出現兩次股債雙殺，短期殖利率強彈時間約維持 2～8 周，攀升幅度介於 0.2％~0.3％之間，那斯達克、AI 人工智慧及機器人等創新產業指數，則下跌 6%~14% 不等。

這次殖利率從 1/27 日的 1.016％彈升至昨天收盤的 1.5199％，陡升 0.51％，確實超乎市場預期，及過往幅度。而美債殖利率究竟還會上升多少，成為當前市場關注的焦點。

就過去 20 年，美國 10 年期公債殖利率 3 個月滾動變動幅度，及美國 10 年期 - 3 個月公債殖利率利差 3 個月滾動變化的平均值分析，推估殖利率可能彈升至 1.7％~1.8% 附近，短期對市場信心確實不利。但若殖利率攀高，強調寬鬆貨幣政策的 Fed 必定會有一些宣示與動作，對機構法人而言，1.5％以上的殖利率，也具有高度吸引力，如昨天突破 1.6％後中長期買盤即湧入，故研判殖利率上行的幅度與壓力已舒緩不少。



其實殖利率攀升，代表經濟進入擴張階段、企業獲利穩定成長，股市從資金行情邁入景氣接棒行情，故殖利率強彈造成股市下跌時，反而是不錯的進場點。以 2018 年股債雙跌後，那斯達克、AI 人工智慧等創新產業指數 1～12 個月各期平均表現皆亮眼，半年以上時間漲幅將有機會超過 10％以上。

從技術指標分析，年線乖離達正 2 倍標準差或跌破季線後，短期多空交戰劇烈

2/12 日那斯達克指數創本波新高時，與年線乖離率來到 31.1%，創去年 9 月 31.9% 的最大幅度，過大的乖離通常會伴隨一波降溫的修正，以回到 1 倍標準差位置計算，大約還有 3.2% 差距。

昨天那斯達克指數正式摜破季線支撐，若為多頭的合理回檔整理，以 2018 年以來 5 次摜破季線之經驗，跌幅介於 8.9％～12.7％，大約還有 2％～6％下探空間；3～6 個月後的平均反彈幅度達 11％。

科技產業預估獲利季季成長，提供下檔支撐與上漲動能

根據 Bloomberg 最新數據顯示，那斯達克指數 2/25 的本益比達 32.4 倍，遠高於過去 5 年的 25.1 倍及 3 年的 26.9 倍之平均本益比水準，價值面明顯偏高。然而，資訊科技業的獲利表現十分強勁，預估今年維持季季成長態勢，尤其上半年增幅逾 18％，下半年平均也有 10％左右。強勁的獲利將消化價值偏高的疑慮，及提供股價下檔支撐與長期上漲動能。

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