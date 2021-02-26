【富蘭克林】美國公債殖利率彈升，債市投資有三招

投資市場風向由去年的疫情擔憂轉變到今年的疫苗希望，然而帶來的後遺症便是通膨預期的燃起，導致美國公債先引領全球保守型或投資型債券修正，後也開始波及到新興市場債、高收益債市甚至股市出現震盪。

今年以來美國十年期公債殖利率已彈升 46 基本點至 1.3756% 的 12 個月新高，以高收益債和伊斯蘭債相對抗跌，然如新興市場美元債跌幅達 3% 較重 (彭博資訊，截至 2/24)。

富蘭克林證券投顧表示，美國引領全球公債殖利率彈升，乃反應全球疫苗施打、疫情紓解，以及政府仍有財政刺激方案的期待，經濟復甦和商品價格上漲亦將推升公債殖利率上揚，尤其不利於長天期保守型公債或投資級債券表現。

富蘭克林證券投顧建議此時債券策略依目標不同可有三個選項：(1) 欲追求較高息資產投資人：可側重於與景氣連動高的美歐高收益公司債；(2) 欲爭取經濟復甦商機者：可順應全球資金回流新興國家資產的趨勢，配置於短天期的新興國家當地公債，期以分享較多匯兌收益的挹注，其中較看好新興亞洲貨幣，以及油、銅生產國家貨幣的升值空間；(3) 保守型投資人：可考慮美元計價偏防禦型的伊斯蘭債市機會。

富蘭克林證券投顧表示，在各類債券中，伊斯蘭債存續期間 (即利率風險) 相對偏低，再加上投資人需求穩固特性，因而於幾波美國公債殖利率彈升時期或風險性資產震盪時期多仍有抗跌或穩健表現。今年隨著波灣伊斯蘭國家政治風險紓解、法令鬆綁和經濟改革政策有利吸引外資，以及疫苗啟用後的經濟復甦商機等，伊斯蘭債可做為分散投資組合、降低風險的配置組成。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債的特色是低波動、低相關，然而儘管其於最近幾年表現突出，但被投資人納入的配置比重仍不足，還有成長空間。由於全球其他主要資產多因資金行情而產生許多的擁擠交易，團隊策略即想避開擁擠市場，並保持風險意識，找尋尚未被市場注意到的機會。

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