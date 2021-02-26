美元急彈 人民幣中間價調貶近200基點

周五 (26 日) 中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 6.4713 元，較前一個交易日調貶 191 基點，中間價創 3 周來新低。

受到美國財政部 7 年期公債拍賣結果不順的影響，反映投資人無意在現階段美債價格崩盤的情況下進場加碼，利空消息導致美國 10 年期公債殖利率一度狂飆至 1.6%。

而金融市場動盪也讓美元指數自 7 周低點急彈，ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.13%，早盤一度跌至 89.677，創 1 月 8 日以來新低。

今 (26) 日早盤離岸人民幣止貶回升，截至上午 10:12 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4763 人民幣，升值 110 點，升幅 0.17%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4717 人民幣，貶值 167 點，貶幅 0.26%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

招商銀行認為，美元指數保持溫和下滑的可能性較大，歐洲央行的鴿派走向雖然會讓歐元兌美元暫時不易回到過去通膨周期中的強勢，但考慮到全球經濟的恢復對歐元區外貿和國際收支的利多，歐元仍有條件對美元走出小幅升值的行情。

此外，也有分析指出聯準會主席鮑爾本周表達強烈鴿派立場，認為美國經濟復甦還有一段很長的路要走，價格上漲的跡象並不一定會導致持續通膨增溫，聯準會將繼續依照目前速度購買資產，並維持基準利率在接近零水準。而聯準會主席的表態將進一步強化美元弱勢的格局。

