〈陸股盤後〉地產、金融拉抬 上證止跌反彈0.6%

周四 (25 日)A 股三大指數在前一個交易日下挫後，今日三大指數走勢分歧，農曆春節後表現相對強勢的上證止跌回穩，而深證與創業板指持續下挫，特別是創業板指回檔幅度更大。

受到中國推出房市新政對於地產業龍頭是項利多，帶動地產股大漲，加上金融類股止跌回穩，拉抬上證走揚，甚至一度重返 3600 點之上。不過，美國總統拜登計劃擺脫對中國的依賴，將與台、日、韓、澳聯合建立供應鏈，當中包含在科技、礦產等具戰略意義產業上，導致中國科技類股應聲重挫。

盤面上，房地產、園區開發、銀行、保險、水泥等類股漲幅較大，鈦白粉、醫美、雲遊戲、養殖業、造紙、白酒、光阻齊等類股跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 0.59%，報 3585.05 點；深證下跌 0.28%，報 14828.8 點；創業板指下挫 1.01%，報 2977.18 點。今日滬深兩市合計成交 9342 億人民幣，日減 12%。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 7.32 億元，其中滬股通買超人民幣 8.41 億元，深股通賣超人民幣 15.73 億元。

產業消息

中國公布住宅用地分類調控文件，對全中國 22 個重點城市實行重大土地供應改革，實現「兩集中」，即集中發布、集中拍賣。外界指出，供地政策改革將加速房地產行業的 M 型化，未來如果開發商若要搶多筆土地則須一次繳納更多保證金，這對募資能力強的龍頭開發商最有利。地產龍頭萬科應聲漲停，股價創下逾 1 年新高，新城控股、世茂股份紛紛漲停，綠地控股飆漲 9.7%。

市場投資風向急轉，釀酒類股再度遭到賣壓，近 6 個交易日有 4 個交易日下挫。今日釀酒持續下跌，股王貴州茅台再跌 1.8%、酒鬼酒大跌 3.5%、水井坊大跌 3%、五糧液下滑 1.4%。

法人觀點

國金證券表示，短期深圳指數和創業板指數接近前波低點，近期有機會出現技術性反彈。建議積極型的投資人可關注銀行、週期性類股等，穩健投資人則應逢高減少持股比重。

東方證券稱，大盤短線有機會反彈，但權值股的調整還未結束，超跌的中小型股票，以及礦產類股依舊是最佳資金避風港，建議投資人可多留意。