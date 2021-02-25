台灣大5G用戶滲透率每月成長逾1% 估全年營收年增12%

台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，截至去年底月租費已成長 24%，其中有 9 成用戶選擇 999 以上的高資費，估今年每月 5G 用戶數滲透率將以 1-1.5% 成長。

台灣大也公布今年財測目標，合併營收 1488-1527.89 億元，年增 12-15%，其中電商及新科技事業等營收年增 19-23%、電信業務營收年增 4-6%；EBITDA 313.29-307 億元，較去年持平至年減 2%。

林之晨表示，受惠 5G 用戶選擇高資費方案，今年 ARPU(每使用者平均收入) 將較去年成長，加上電競手游等 5G 應用營收貢獻，推升今年營收成長。外資認為，今年 ARPU 是否可至少成長 10%，對此，林之晨回應，內部有預期目標但尚無法對外公布。

資本支出方面，台灣大今年資本支出 118 億元，其中電信資本支出 86.5 億元，行動網路建置規模較去年減半，有線電視資本支出 8.7 億元，林之晨指出，目前基地台數量已攀升至 6000 座，今年將持續佈建，估到年底前，全台 5G 涵蓋率可達 7 成。

5G 用戶部分，林之晨指出，受惠 iPhone12 上市助攻，5G 用戶滲透率不斷提升，其中有 9 成用戶選擇 999 元以上資費，且使用 iPhone12 用戶中，有超過 8 成用戶選擇 1399 元方案，推升去年全年月租費成長 24%。

台灣大日前宣布 5G 用戶數已超過 50 萬戶，預估年底 5G 用戶數可望超過 145 萬戶，挑戰 150 萬戶，林之晨表示，今年 5G 用戶數滲透率將以每月 1-1.5% 成長。