〈台達電法說〉海英俊：今年黑天鵝還是很多 資料中心、被動元件等需求仍佳

台達電 (2308-TW) 今 (25) 日召開線上法說，董事長海英俊認為，今年依舊有黑天鵝，包含科技戰、變種病毒、氣候變遷等，且後疫情時代下，去年筆電、電腦的一次性榮景恐怕已經不在，不過資料中心、被動元件等需求仍相當好。

海英俊表示，今年看起來黑天鵝還是很多，雖然美中貿易戰看似吿一段落，但科技戰開打，疫情好像受到控制，但緊接而來又有更多的變種病毒，還有氣候變遷，考驗公司的應變能力。

海英俊直言，去年疫情對電腦、筆電需求有很大的刺激，但已經買的東西不會再買，雖然筆電、電腦相關應用上半年還是會成長，但進入後疫情時代，應該不會再出現去年的一次性榮景。

不過，網路傳輸需求持續增加，海英俊看好，仍可帶動伺服器、資料中心建置，其餘應用方面，電動車今年延續雙位數成長趨勢，只是營收規模仍小，無法顯現在營收上，目標 2 年內達到損平。

被動元件則受惠 5G 手機、電動車及車用電子，持續推升需求；通訊電源則受惠歐美、東南亞各國 5G 基站建置，需求優於過往。

至於自動化業務，海英俊表示，歐美地區需求尚未復甦，中國表現相對較好；網通事業方面，持續進行轉型，從過去消費端轉倒企業端，最近內部也在進行改組，有新總經理上任，預計 1 年內能看到成果。

而目前市場零組件原料缺貨、漲價消息頻傳，海英俊表示，去年起就鞏固料源供給、確保出貨穩定，目前原料供應情形都還正常，就算要缺，台達電也是最後面臨缺貨的廠商。

海英俊認為，1 月營收表現優於內部預期，從訂單、工廠狀況來看，第一季表現將優於往年同期，且在需求佳的情況下，有助適當反應材料成本，全年毛利率目標延續去年 30% 以上的水準。