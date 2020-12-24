5G速度輸遠傳、台灣大 中華電謝繼茂：建設扎實 路遙知馬力

行動通訊網路測試分析機構 Opensignal 日前公佈台灣 5G 用戶體驗報告，其中遠傳 (4904-TW) 奪下雙冠王寶座、台灣大 (3045-TW) 則是 5G 可用率拿下冠軍，龍頭中華電 (2412-TW) 未獲任一獎項，對此，中華電董事長謝繼茂今 (24) 日回應，中華電 5G 建設扎實且持續不間段，路遙知馬力。

據 Opensignal 調查結果顯示，遠傳在 5G 下載速度與 5G 用戶整體下載速度體驗奪下雙冠王寶座，台灣大則以 26.5% 搶下 5G 可用率寶座，顯示用戶使用 5G 網路機會最高，中華電則未拿下任何冠軍。

謝繼茂認為，該調查結果與時間有關，由於中華電持續積極布局 5G 網路建設，可能抽樣誤差大，若換一家機構測試，中華電就會是第一名，對中華電 5G 網路非常有信心。

行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電的 5G 網路建設非常扎實，且採用較先進的技術，加上 5G 網路剛起步，評論誰輸誰贏似乎有些不公平，時間拉長來看，路遙知馬力。

中華電今日舉行「2020 IoT 大平台創意應用大賽」頒獎典禮，祭出百萬獎金發掘物聯網人才，因應 5G 開台，特別增設「行動物聯網特別獎」，以鼓勵 NB-IoT 的研發與應用。

中華電表示，今年 IoT 相關營收近百億元，年增雙位數，預期透過 5G 特性，持續在車聯網、智慧醫療、企業專網、智慧交通等領域布局下明年 IoT 相關營收有望維持雙位數成長。