台達電去年EPS 9.81元寫新高 擬配息5.5元6年最佳

台達電 (2308-TW) 今 (24) 日公告去年財報，去年毛利率 30.9%，寫下歷史新高，也帶動稅後純益 254.85 億元，年增 10.3%、每股純益 9.81 元歷史新高，董事會也決議每股擬配息 5.5 元，則為 6 年新高。

台達電去年第四季營收 785.53 億元，季增 1.1%、年增 15.2%；毛利率 31.9%，持平前季、年增 2.6 個百分點；營益率 12.4%，季減 1.1 個百分點、年增 4.5 個百分點，稅後純益 74.31 億元，每股純益 2.86 元。

台達電去年營收 2826.05 億元，年增 5.4%、毛利率 30.9%、年增 3.1 個百分點、營益率 11.1%，年增 3.9 個百分點，稅後純益 254.85 億元，年增 10.3%，每股純益 9.81 元。

台達電去年受惠宅經濟、資料中心、5G 等需求，帶動電源、風扇、被動元件等零組件需求升溫，加上自動化也供應呼吸器、口罩機，以及下半年整體產業復甦，帶動營運衝高。

在獲利繳出佳績下，台達電也通過每股配息 5.5 元為 6 年最佳，若以今日收盤價 294 元計算，現金殖利率約 1.9%，而台達電今年總計將發出 142.86 億元的現金股利。