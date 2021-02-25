網家去年獲利年增逾55% EPS 2.16元寫4年來新高

國內大型電商集團網家 (8044-TW) 今 (25) 日公布去年第四季財報，全年稅後純益 2.53 億元，年增 55.63%，每股純益(EPS) 2.16 元，寫下 4 年來新高。

展望 2021 年，網家表示，將積極開放合作並整合內部資源，長期布局 ONE PChome 生態圈，隨著電商市場快速發展而成長。

網家去年合併營收 438.7 億元，年增 12.82%，營業毛利 49.94 億元，毛利率 11.38%，年減 0.42 個百分點，營業利益 3.16 億元，年增 13.8%，營業利益率 0.72%，年增 0.01 個百分點。

網家去年第四季合併營收 125.84 億元，年增 10.39%，營業毛利 13.54 億元，年增 9.9%，毛利率 10.76%，年減 0.04 個百分點，營業利益 0.68 億元，年增 30.7%，營業利益率 0.54%，年增 0.09 個百分點。

網家指出，去年消費行為大量從實體通路轉移至線上，促進宅經濟崛起，帶動旗下 PChome 24h 購物的醫療防護、娛樂電玩、居家料理、居家辦公和掃除家電等商品銷售成績亮眼，加上積極拓展 ONE PChome 網路生態圈效益湧現，成功繳出獲利繳出亮眼成績。

網家進一步說明，PChome 24h 購物加速拓展年輕女性市場有成，女性消費者消費占比已超過 60%，且主力客群趨於年輕化，逾 60% 的消費者年齡為 25-44 歲，看好有助未來帶來高強度業績能量。

另一方面，為協助實體店面數位轉型，網家旗下商店街已帶動超過 12 萬店家進駐，穩居全台最多中小企業開店平台。

由於世界各國邊境封鎖，網家也積極搶進跨境電商商機，PChome SEA 推出東南亞五國一站式跨境電商服務，而 PChome 比比昂以海外商品代購代標服務，提供日本直送台灣每公斤空運費台幣 100 元的低價收費，有效帶動買氣成長。

看好電商市場仍將快速發展，網家強調，今年仍將以 Pi 拍錢包為發展重心，透過 P 幣頻繁使用和流通，致力發展 ONE PChome 網路生態圈，目前線下合作已超過 18 萬個店點，會員數突破 100 萬人。