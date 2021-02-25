【永豐期貨】台股大漲收復5日線 多頭格局猶在

期貨走勢

台指期週四上漲 206 點至 16387 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 65.18 點，電子期逆價差擴至 - 4.18 點，金融期逆價差擴至 - 6.26 點。現貨部分，三大法人買超 204.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1382 口至 - 14229 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 666 口至 - 28482 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2860 口至 - 9341 口。

美國總統拜登週三計畫簽署行政命令，半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品等 4 項關鍵產品展開為期 100 天的審查，而聯準會主席鮑爾緩解通膨擔憂，表示可能要花三年多才能實現 2% 的通膨目標。美國四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.35%，標普 500 上漲 1.12%，那斯達克上漲 0.99%，費半指數上漲 3.24%。台股今天開高震盪，收復昨天的黑 K，加權指數終場上漲 1.48%，收 16452.18 點，站上 5 日線。權值股來看，台積電上漲 1.6%，收 635 元，鴻海受惠於電動車題材，上漲 5.43%，收 116.5 元，大立光漲多拉回，下跌 3.13%，收 3410 元。金融、航運、面板及半導體類股表現強，類股輪動領漲大盤，技術面來看，昨日大跌的黑 K 棒已收復，站上短期均線上，顯示整體多頭格局不變，但未來若要再度攻高，仍必須有價量的配合。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.35。VIX 指數下跌 1.27 至 23.33。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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