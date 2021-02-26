〈台股盤前〉美股重挫亂流來襲vs.強勢台幣 恐測10日線支撐

台股昨日收盤上漲 239.65 點，收在 16452.18 點，重新站上 5 日線，成交值略縮至 3510.3 億元，不過，隨著美股重挫，費半指數崩跌 5%，而台積電 ADR 重挫 4.8%、聯電 ADR 也大跌 3.2%，恐怕今日台股電子族群將面臨亂流，能否穩守下檔 10 日線支撐就看強勢台幣護航的程度。

三大法人昨日合計買超 205 億元，創一周來高點，外資買超 231 億元，不過，投信賣超 14.5 億元，終結連 3 買，自營商賣超 11.8 億元，也呈現連 4 賣。

受到美國 10 年期公債殖利率盤中突破 1.6% 影響，恐慌指數飆漲 35%，美股湧現拋售潮，又以費半指數暴跌 5.8% 最慘烈，那斯達克指數也重挫 3.52%，標普 500 指數下跌 2.43%，而道瓊指數下跌 559.85 點，跌幅 1.75%。

其中，費半成分股中 NVIDIA 暴跌 8.22%，應用材料暴跌 7.23%，英特爾跌 4.42%，美光下跌 4.76%，高通下跌 3.95%，恐將連動台廠電子供應鏈；而道瓊成分股則以波音跌 5.6% 領跌。

不過，聯準會官員認為，10 年期美債殖利率上升可能是好兆頭，反映美國經濟成長前景和通膨預期好轉。

台達電去年 EPS 9.81 元新高，預計今年將持續在台灣、印度、泰國、中國等地有擴充產能計畫，估計全年資本支出將突破 200 億元，再高於去年。

NOR Flash 供不應求，傳出華邦電和旺宏將二度漲價，正和客戶討論第二季報價，法人預期，包括力成、華泰等後段封測業者接單也將同步勁揚。

原物料行情噴發，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價飆漲，其中，ABS 改寫歷史新高紀錄，其他產品價格也創近 10 年新高；同時，受國際鎳價飆漲逼近 2 萬美元影響，不鏽鋼每公噸大漲 5000 元，並傳出 3 月紙張再度喊漲 7-10%。

法人指出，美股重挫勢必使台股出現一波修正亂流，高檔整理賣壓恐怕將再次湧現，不過，聯準會持續維持寬鬆政策，資金面無疑慮，而疫苗逐漸普及帶動全球經濟基本面加速復甦，中長期多頭市場仍無虞。