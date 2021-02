【中信投信】中信投信蟬聯AAM 2021最佳投資人教育大獎

亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)於 1 月底公布 2021 年 Best of the Best Awards 大獎得獎名單。中國信託投信因推廣 ETF 不遺餘力,連續兩年蟬聯最佳投資人教育大獎 (Best Investor Education) 得獎者。

國內 ETF 市場於近年迅速發展,中國信託投信為進一步推廣 ETF 投資風潮,自 2019 年起深入全台鄉鎮舉行 ETF 投資分享會,全年共舉辦 76 場,吸引超過 13,000 人報名,參加人數逾 8,000 人次。2020 年由於新冠疫情爆發,為保持社交距離,分享會改以線上直播。為營造直播的即時互動感,中國信託投信重新規劃分享會形式,從原本類似單人演講,改造成主持人與來賓唇齒交峰的「脫口秀」,也就是目前每周二晚間於中國信託投信 Youtube 頻道上舉行的「周 2 Fund 愛講」,希望能將艱澀的市場分析,以深入淺出、不乏歡樂的態度,與投資人一起寓教於樂。

「周 2 Fund 愛講」由金融業資歷逾二十年的中信投信業務副總詹益銘充當主持人,搭配一位專業投資部落客、與中信投信基金經理人進行三方對談。節目內容除帶領觀眾回顧近期財經大事,深度分析市場狀況,最終對投資人可如何利用現有投資工具,提出實用操作建議,於詭譎莫測的市場風浪中,幫助投資人持盈保泰。

2020 年,中國信託投信共舉行 42 場線上直播,創造逾 81,000 次觀看,觀眾的熱烈迴響反應在中國信託投信 ETF 資產管理規模、受益人數的增長上。根據投信投顧公會統計,2020 年台灣資產管理業平均管理規模增加 133 億新台幣,中國信託投信增加 288.9 億新台幣,幾乎是平均的兩倍。至於受益人數,股票 ETF 受益人數 2020 全年增加 86%,債券 ETF 增加 18%,尤其債券 ETF 的增加人數逾 500 人,為同業平均的 4 倍以上。

目前中國信託投信旗下股債 ETF 共 15 檔,今年初新推出的 3 檔 ETF 皆為國內創新產品,包含首 2 檔將永續概念納入指數編製原則的債券 ETF-- 中信 ESG 投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B),藉由 ESG 掃除非財報風險因子,進一步鞏固債信。中信中國高股息 ETF(00882)則是國內首檔聚焦中國的高股息產品,根據 CMoney 統計,從 2 月初推出至 2/19 日為止,連兩個交易周蟬聯高股息類 ETF 中成交金額最高的人氣王。

投資市場一日瞬變,利用 ETF 做好資產配置,有助資產穩健滋長。展望未來,中國信託投信將秉持初衷,持續開發創新產品,推廣理財知識,以期幫助投資人早一步邁向財務自由。

