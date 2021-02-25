【野村投信】指數震盪，基本面不變

焦點訊息：

國內水情吃緊，中南部水庫蓄水量持續下降，曾文水庫見底、新竹地區寶二水庫蓄水率僅剩 16%，引發外界對用水大戶 - 晶圓代工產業的關切。台積電已於 2/23 啟動水車緩儲水，北中南部分廠區以水車少量載水，聯電也已備妥水車待命。對此，主管機關將於 2/25 起擴大節水措施，並執行北水南送計劃。

SEMI(國際半導體產業協會)2/23 公布 1 月北美半導體設備製造商出貨金額達 30.4 億美元，創下歷史單月新高紀錄，也是史上首度超越 30 億美元大關，反映強勁的產業景氣展望。

經理人觀點：

指數震盪，基本面不變：

近一週全球股市震盪幅度擴大，不過台股在良好基本面的保護下表現相對強勢。我們持續追蹤、監控的半導體產業供需缺口仍大，近期市場熱炒微控制器（MCU）缺貨題材，我們樂見這類討論日益熱絡，能讓更多投資人了解台灣半導體產業的好光景，當然我們更不忘要提醒大家，供給嚴重吃緊的產品不光只有 MCU。

擔心拜登增稅？

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近日提及，正在研議提高美企業稅率至 28%，消息面壓抑著全球科技股表現，使不少人擔心是否會壓縮台灣電子股上檔空間。其實，過去幾年美國部分科技企業獲利成長主要來自稅負抵減，而非本業成長，不健康的股價增幅確實面臨回檔壓力；但另一方面，美國某些大型科技公司本業增長實力強勁，近年來積累了不少帳上現金，正計劃擴大資本支出，我們認為增稅雜音對這些公司而言，反而創造出另一波新的中長期介入點。

害怕通膨？

反應慢了半拍的美國實質利率近期終於上揚，並引發全球股市技術性修正，正巧搭上了我們研判農曆年後大盤進入整理格局的觀點。由於全球經濟即將走出新冠疫情、有感復甦幾乎已是市場共識，伴隨著通膨的溫和上揚實屬合理。面對通膨問題，我們最關切的是誘發主因，如果關鍵趨動因子係源自於「成長」，股市投資人其實無須過度畏懼。

創新高後，找理由賣股是市場顯學：

在我們眼中，減稅、通膨、疫苗或近期市場關注的新聞事件，仍不足以構成扭轉牛市的力量。經驗告訴我們，指數頻創新高、短期評價飆升時，多數投資人習於找理由讓短線獲利了結「合理化」，這是人性的一面。我們長期以來的觀點是，如果企業獲利將加速成長，偏高的股市評價從來不會是什麼大問題。

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