〈台股盤前〉5日線形成強大支撐 資金流向中小型漲價題材股

台股昨日在高檔出現開低走高走勢，在傳產類股、原物料類股支撐之下，大盤回測 5 日均線不破，收盤指數翻紅，證券分析師黃漢成指出，大盤資金由大型權值股流向中小型具有缺貨、漲價題材個股，大盤將維持高檔震盪格局。

而國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股的類股輪動快速，大盤多頭格局並未遭破壞；外資交易室主管則強調，海外資金不斷流入，台股未見鉅量長黑且匯新未見新台幣大貶之前，台股仍未見敗向。。

台北股市大盤 23 日收盤報 16443.4 點，上漲 33.24 點或 0.2%，成交值 3670 億元，三大法人自營商賣超 11.90 億元，投信買超 8.52 億元，外資及陸資買超 42.52 億元，合計買超 39.14 億元。

在今晨的美股收盤數據方面，道瓊指數上漲 15.66 點，或 0.05%，收在 31,537.35 點。標普 500 指數上漲 2.50 點，或 0.06%，收 3,879.00 點。那斯達克指數下跌 67.85 點，或 0.50%，收 13,465.20 點。費城半導體指數下跌 18.13 點，或 0.58%，收在 3,083.88 點。

黃漢成指出，晶圓代工的吃緊，引導微控制器 (MCU) 類股的大漲，市場目前看好的族群包括笙泉 (3221-TW)、義隆 (2458-TW)、盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW) 等。同時，市場資金由大型權值股流向中小型股的趨勢今天將可能持續。

值得注意的是，在美國掛牌的台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.89%。可能形成台積電今天持續的賣壓。

在市場消息方面，外資持續調高欣興 (3037-TW) 目標價，看好 ABF 載板中長期需求強勁，美系外資最新報告重申買進欣興，目標價由 95 元大幅調高為 160 元，為目前外資給出最高的欣興目標價，估計後年獲利將跨越 100 億元，達 115.76 億元，每股純益估 7.93 元。

欣興今天將召開法人說明會，將公布 2020 年業績及後市展望。

此外，NB 鋰電池龍頭大廠新普 (6121-TW 旗下 AES-KY(6781-TE) 耕耘 LEV 兩輪電動車電池有成，將跨入四輪載具市場，總經理宋維哲透露，其與新普最大股東鴻海 (2317-TW) 創立的電動車開放平台 MIH 合作密切，目前洽談美系客戶，拼三年後有成。AES-KY 目前主要業績來源為 LEV 兩輪電動車電池業務，業績占比逾 90%，資料中心備援電池 BBU 則從去年下半年開始起飛。在 LEV 方面，因全球市場潛力龐大，汰換潮方興未艾，據來自市調機構統計，2015-2019 年，歐洲地區的複合成長率高達 20.5%，美國且高達 30.4%。