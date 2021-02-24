〈台股盤中〉台積電殺至牛年最低 拖累指數一度跌逾百點

台股今 (24) 日開盤跌 113.86 點，加權股價指數跌到 16329.54 點，主要是台積電股價早盤殺至 627 元，創金牛年以來新低價，成為殺盤元兇；所幸面板、DRAM 的雙 D 族群股價逆揚，大盤一度收斂跌勢，但是近午盤陸港股急殺，賣壓又湧現，指數一度再跌百點，整體盤勢明顯震盪劇烈。

台積電 ADR 昨跌 3.3%，拖累現貨股價今天持續走跌，最重跌 14 元，跌幅超過 2%，殺到 627 元，創金牛年以來新低價。其餘電子權值股大立光、聯電、聯發科、日月光投控、國巨、台達電等也都是壓力所在。

原物料族群表現最為疲弱，尤其造紙、鋼鐵都賣壓沉重，造紙的榮成跌 4%，永豐餘、寶隆、華紙、正隆都一片綠油油，鋼鐵的聚亨、新鋼、官田鋼、燁興、海光、中鴻、春源、佳大等也都表現低迷。

不過，面板股友達、群創、彩晶都獲大單敲進呈現勁揚；而 DRAM 的晶豪科亮燈漲停，不過盤中漲停打開在 8% 附近高檔震盪，南亞科、茂矽也逆勢走高。此外，二線 IC 設計凱鈺、普誠也亮燈漲停，皆是大盤跌勢收斂的撐盤要角。

整體來說，大型權值股受到美國殖利率上升，包括台積電、聯電、聯發科等受到壓抑，連帶拖累加權指數走跌，不過，法人表示，聯準會主席鮑爾出席國會聽證會重申將延續目前寬鬆貨幣政策，QE 不退，資金浪潮就會持續，從新台幣今天盤中再創 23 年半新高，一度觸及 27.873 元來看，台股整理過後依舊有高點可期。