【日盛投顧】台股高檔震盪

◆盤勢分析

1. 因美股科技股表現不佳，週二台股早盤小幅低開，盤中最低為 16,211 點，但在傳產與金融類股轉強，指數緩步走升，終場收在 16,443.40 點，上漲 33.24 點，漲幅 0.20%。

2.OTC 指數早盤一度創下 199.7 新高，但隨即在生技類股轉弱下，拉回平盤下震盪，收盤下跌 1.13 點，跌幅 0.57%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：23 日成交量 3,705.24 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 39.14 億元；外資 + 42.52 億元、投信 + 8.53 億元、自營商 - 11.90 億元。

傳產、金融轉強

1. 被動元件：高容 MLCC 供應持續緊張，日廠調漲報價，被動元件雙雄 2327 國巨、2492 華新科收盤上漲超過 2%。

2. 塑化：受到美國德州暴雪影響，市場擔憂原油管線衝擊後的復原需要時間，有利於原油上揚，吸引市場資金進駐塑化的族群，台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化盤中震盪走高，二線廠 1305 華夏則強攻漲停、1313 聯成、1310 國喬表現佳。

3. 鋼品：大陸調控產能，鋼價漲勢有望延續，2038 海光、2032 新鋼、2014 中鴻、2028 威致、2029 盛餘、2027 大成鋼、2002 中鋼、2014 中鴻出量上漲。

4. 金融：近期台股創歷史新高，金融族群漲勢落後，周二初見市場資金拉動 2881 富邦金、2885 元大金、5876 上海商銀。

5. 運輸：全球疫苗開打，疫情有望得到控制，2610 華航、2618 長榮股價再創波段新高。