台幣飆升逾4角續攻前高 資金行情護航 台股收斂跌點

受到美股重量級科技股大跌衝擊，台股指數今 (23) 日以大跌近百點開出，且早盤跌點加大一度跌逾 160 點，不過，由於台北匯市資金流入仍相當強勁，使新台幣第一盤開出再度飆升多達 4.29 角，最高來到 27.907 元，距離日前創下的 23 年新高 27.902 元僅一步之遙，有利資金行情續航，隨後指數跌點收斂至百點內。

新台幣今日以 28.14 元、升值 1.96 角開出後，隨即出破 28 元整數大關，截至 9 點 30 分，最高以來到 27.905 元，升值 4.31 角。

觀察主要亞幣，仍以新台幣最強勢，盤中升幅 1.5% 上下，日圓、星元僅升值 0.1% 左右，人民幣、港幣和泰銖處在平盤附近。

永豐投顧認為，美國民主黨 3 月中前可望通過 1.9 兆美元紓困案，加上美國疫情改善，預期美國經濟成長動能將 3-5 月再度轉強，而美國聯準會態度鴿派，並不急著撤回寬鬆政策，有利美股續揚，惟美債殖利率上揚恐造成美股波動。

國泰證期研究部則表示，集中市場目前呈現漲多追價買盤保守的狀況，尤其外資近期在未平倉空單持續增加，現貨回補買盤也不積極，預料權值股近期預估將呈現高檔震盪走勢，但具備題材的中小型股目前走勢仍相對熱絡，整體趨勢仍對多方有利。