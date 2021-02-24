電動車廠Workhorse痛失大單 股價數度熔斷暴跌50%

電動車廠 Workhorse (WKHS-US) 極力爭取的美國郵政署 (US Postal Service) 數十億美元車隊更新合約在周二 (23 日) 落空，最終合約確定由對手 Oshkosh 拿下，利空導致 Workhorse 股價數度熔斷，收盤幾乎腰斬。

美國郵政署周二表示，為加速郵政車隊現代化，已與 Oshkosh (OSK-US) 簽訂為期 10 年的數十億美元合約，初期投資額為 4.82 億美元，計劃於未來幾年內交車 165,000 輛。

消息傳出後，周二 Oshkosh 尾盤上漲 6%，盤後再飆逾 8% ；原先也極力爭取合約的 Workhorse 則多次熔斷停牌，終場挫跌 47.5% 至每股 16.46 美元。

此消息使 Oshkosh 市值一夕上升數億美元，Workhorse 則蒸發超過 10 億美元。Oshkosh 是一家規模更大的多用途車廠，擁有更多元化的營收來源，市值約 75 億美元，年營收接近 80 億美元。

相較之下，Workhorse 的營收去年至今並未取得可觀的成長，該公司正試圖打入不斷成長的電動商務車市場，但無法如願取得美國郵政的合約。

Workhorse 是所有競標廠商中唯一一家提供全電動產品的車廠。美國總統拜登一月初曾表示政府車隊將全面電氣化，曾為 Workhorse 取得美國郵政合約增添想像力，股票也因此水漲船高。

美國郵政的聲明表示，Oshkosh 的車輛將同時具有天然氣和電力傳動系統，並具有更新為全電動的特色，不過轉型至全電動郵務車的數量和時間尚不清楚。

該消息傳出前，華爾街有 57% 的分析師將 Workhorse 評為買進，與道瓊工業平均指數中股票的平均買入評等比例一致。Roth Capital 分析師 Craig Irwin 先前已調降 Workhorse 的股票投資評等建議，主因便是 USPS 數度延後公布得標廠商。