高點獲利了結？軟銀大賣20億美元Uber股票

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 自去年 11 月以來快速飆漲，股價已突破疫情前價位，並持續創下新高，不過，周一 (11 日) 據美國監管文件顯示，日本軟銀的願景基金 (Vision Fund) 正在獲利了結，已出售約 20 億美元 Uber 的股票。

根據軟銀願景基金提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該基金旗下分支 SB Cayman 2 於上周四 (7 日) 出售 Uber 的股票，平均價格為 53.46 美元，共售出 3800 萬股。

SEC 文件顯示，軟銀目前仍持有近 1.842 億股 Uber 股票，按目前價格計算，價值約 100 億美元。

軟銀創辦人孫正義是活躍於叫車市場的投資人，相繼成為 Uber、中國滴滴出行、印度 Ola ，以及東南亞 Grab 的大股東。

Uber 自 2019 年首次公開上市 (IPO) 後股價一路跌跌撞撞，再加上疫情衝擊乘車需求，加劇 Uber 的投資風險。不過，隨著熱錢湧進股市，Uber 自去年 3 月低點至今已上漲 150% 以上。

Uber 去年至今股價走勢圖 (圖: Bloomberg)

據彭博 (Bloomberg) 報導，上周出售 Uber 股票後，目前滴滴出行已成為銀投資組合中最大投資，滴滴出行也正在考慮在今年下半年 IPO。

為了在疫情下生存，Uber 去年發起兩波裁員，並刪減一些成本較高的資本支出，不過疫情仍繼續壓抑乘車需求，第三季美、加地區相關業務的營收下滑 30%。

所幸，疫情期間食品外送需求暴增，彌補 Uber 大部分損失，Uber 高層預估，疫情過後食品外送量可能會大於乘車服務，並期望 Uber 能在 2020 會計年度第四季出現獲利。

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