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〈焦點股〉DRAM後市俏、NAND Flash止跌回穩 南亞科領軍上攻

在買盤力挺下，南亞科今 (1) 日盤中大漲逾半根停板。(圖：AFP)
在買盤力挺下，南亞科今 (1) 日盤中大漲逾半根停板。(圖：AFP)

疫情再起，帶動筆電、平板及 5G 手機需求暢旺，NAND Flash 今年首季報價也出現止跌回穩訊號，加上三星、SK 海力士等大廠均看好今年 DRAM 後市，在買盤力挺下，南亞科今 (1) 日盤中大漲逾半根停板，華邦電、旺宏、群聯、威剛等同樣在盤面上表現。

SK 海力士表示，拜客戶投資新資料中心之賜，伺服器產品需求暢旺，此外，5G 手機出貨可望增加，將支撐手機記憶體需求居高不下。三星也預期，受惠 5G 需求及資料中心對伺服器記憶體需求升溫，DRAM 市場可望在上半年復甦。

南亞科 (2408-TW) 上周五已獲得外資、投信轉買超，今日持續吸引資金進駐，股價重回 80 元之上並一路走高，盤中強漲逾 7%，一舉收復 5 日線、10 日線與季線；華邦電 (2344-TW) 也有不錯表現，一度達 27.25 元，漲幅近 3%。

南亞科總經理李培瑛日前於法說會上表示，看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，營收、獲利也可望逐季成長；就整體市況來看，預期上半年 DRAM 市場供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

市場原先預期第一季 NAND Flash 市場會供過於求，合約價可能下跌 5-10%，但隨著筆電與平板的 SSD 搭載率提升，5G 智慧手機、伺服器市況提前回溫推升拉貨動能，首季 NAND Flash 報價出現止跌回穩跡象，可望帶動群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等模組廠的營運表現，今日在買盤進場推升下，股價陸續翻紅。

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