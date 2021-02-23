快上車！券商：eBay股價太便宜 遭低估25%！

Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 在研究報告中主張，網購零售商城 eBay (EBAY-US) 的股價並未完全反映該公司資產的基礎價值。

Champion 週一重申 eBay 股票評級為「增持」，且目標價 76 美元，主張 eBay 現行股價對廣泛市場的折價程度「不可持續」。他指出，最近 12 月季度的業績「再次令人印象深刻」，且該股票的基礎價值要到待售的分類廣告業務完成才會清楚，該業務將出售給挪威 Adevinta (ADEVF-US)。

另外，eBay 買下阿姆斯特丹支付公司 Ayden 高達 5% 認股權證，他認為華爾街很大程度上忽略了這一點的價值。eBay 還宣布，正在考慮其南韓電商部門的戰略選擇。

將 Adevinta 交易的收益價值 (25 億美元現金加 86 億美元 Adevinta 股票) 加上，以及適度計入 Adyen 認股權證的價值，Champion 估計 eBay 調整後的核心企業價值為 386 億美元，且這還沒有經過南韓業務單位潛在出售的調整。他估計，按照企業價值來衡量，以未來 12 個月 Ebitda 倍數計算，核心 eBay 現行股價大概是大盤折價 25%。

Champion 認為，以同樣基礎來說，eBay 交易價格和其他網路零售商股價也有很大的價值落差，eBay 交易價格只有預估 Ebitda 的 11.6 倍，而亞馬遜 (AMZN-US) 在 24 倍、Overstock.com (OSTK-US) 有 38 倍、Wayfair (W-US) 達 44 倍， Etsy (ETSY-US) 甚至達 59 倍。

「我們認為，交易價格與 S&P 折價不斷擴大在 2018 年中期是合理的，因為當時 GMV (商品價值總額) 成長趨勢開始惡化，但是自從 2019 年第四季 GMV 成長年率到萎縮 5% 觸底之後，趨勢就開始好轉，2020 年已經到成長年率 20% 以上，我們認為股價和大盤間的分歧是市場效率低下，應該會及時解決。」

eBay 週一小跌 0.68% 至 61.56 美元。