傳蘋果近月將推MagSafe無線行動電源 無線充電商Energous翻漲近1倍

彭博 (Bloomberg) 知名蘋果記者 Mark Gurman 周五 (19 日) 表示，蘋果正在為 iPhone 開發新款 MagSafe 吸附式無線行動電源，將可為手機無線充電，消息激勵無線充電商 Energous 股價暴漲 94%。

消息人士表示，蘋果 (AAPL-US) 已經針對該配件開發至少一年，計劃在 iPhone 12 系列發布後幾個月內推出。iPhone 12 機型於去年 10 月推出。

新配件消息傳出後，新聞媒體 CNA Finance 引用一份監管文件報導，無線通訊商 Energous (WATT-US) 旗下 WattUp 無線充電產品正與蘋果進行一致性測試，但文件未提及合作或夥伴關係。

儘管早在 2016 年就傳出蘋果正在進行一致性測試的消息，但考量到新配件與無線充電密切相關，具備無線充電技術的 Energous 仍大受激勵，周五股價暴漲 94.35% 至 7.23 美元。

預計新款行動電源將沿用原先 MagSafe 系統，安裝於手機背面。消息人士表示，此新產品與過去 iPhone 的 Smart Battery Case 有所不同，新品僅包含行動電源，但不含保護套。

據悉在內部測試中，新配件的磁性吸附系統更加穩定，足以使行動電源不至於移位，但軟體問題卻拖累該產品開發速度。消息人士說，鑒於開發挑戰，新配件最終仍有機會延後發布或作罷。

蘋果欲推出磁性電池配件已有些許蛛絲馬跡，軟體開發人員 Steve Moser 本周發現，蘋果即將發布的 iOS 14.5 系統 beta 版內有相關行動電源的參考文字，並提到該配件將使手機的充電量保持在 90% 左右。

去年蘋果發布 MagSafe 磁力吸附式無線充電器，並一併推出相關保護套、皮革錢包。如今無線行動電源很可能成為蘋果 MagSafe 產品線的新品。

蘋果 MagSafe 技術明年有機會將擴大至更多產品，據彭博報導，蘋果計劃將其擴展至今年重新設計的 MacBook Pro 、 MacBook Air 中。

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