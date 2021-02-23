史國國王認證瑞德西韋具療效 兩台廠具量產能力直接受惠

台灣非洲唯一邦交國史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世提到，服用台灣贈送的抗病毒藥物後，新冠疫情已痊癒，並將為人民購買藥物，據了解，該藥物是老藥瑞德西韋 (Remdesivir)，而台原料藥廠中化生 (1762-TW)、台耀 (4746-TW) 均具備生產能力，將可直接受惠。

中化生已可合成 1.60、1.55、1.58 gm (克) 等三批、共 4.73gm(克) 瑞德西韋原料藥，純度 99.72%，以 1 萬名病患使用量約 11 公斤計算，中化生產能已可生產超過 30 公斤，滿足 3 萬名病患需求。

台耀則已完成 168 公克瑞德西韋，且能在半個月內合成 10 公克，年產上看百公斤，每月能提供約 2 萬名病患治療需求。不過台耀並非以瑞德西韋做為營運主力產品，公司透露，是配合政府防疫政策進行生產，隨著市場需求成長，待專利問題獲解決，即可順利出貨。

恩史瓦帝三世今年初感染新冠肺炎，他表示，使用台灣贈送的藥物，透過點滴注射方式治療後痊癒，並宣布史國政府將立刻開始購買。

台耀表示，瑞德西韋確實透過點滴或針劑進行治療，而海外確實有用藥需求，但瑞德西韋在台專利權仍在原廠，政府向藥廠啟動強制專利授權，台耀就可協助出貨。

事實上，台灣 2005 年爆發禽流感疫情時，政府就曾向羅氏藥廠 (Roche) 執行專利強制授權，取得克流感藥劑 (Tamiflu) 的製造權許可，加速國內克流感藥劑達到安全存量。

台灣去年 10 月進口 1750 劑瑞德西韋，加上既有庫存量，目前國內存量可提供 250 名重症患者使用，若後續政府向原廠取得強制專利授權，中化生、台耀即可啟動量產與銷售，挹注營運成長動能。

台灣去年 10 月進口 1750 劑瑞德西韋，加上既有庫存量，目前國內存量可提供 250 名重症患者使用，若後續政府向原廠取得強制專利授權，中化生、台耀即可啟動量產與銷售，以目前疫情較嚴重的歐美、非洲、東南亞等國家都將成為潛力市場， 挹注營運成長動能。