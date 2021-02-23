集保優化金融市場交易 今年力推三大系統專案

集保結算所繼推動「好享退」專案後，今年將瞄準三大新方案，包括打造 eSMART 系統並研議相關投資人服務」、「建置境內基金集中清算平台」，以及「協同投信及保險相關業者，構築退休準備平台」等三大專案，強化金融相關服務。

集保結算所現在使用的 SMART 系統，在券商受理投資人申辦帳簿劃撥作業資料傳輸、查詢上扮演重要角色，未來將逐步升級成 eSMART 數位帳簿劃撥平台，讓券商可透過 eSMART 以數位方式處理、傳遞、保存各項帳簿劃撥作業文件，提升整體作業效率。

集保結算所董事長林修銘指出，升級後的平台將規劃與擁有 190 萬戶使用者的「集保 e 存摺」APP 整合，投資人可使用「集保 e 存摺」APP 或使用電腦網頁線上申辦帳簿劃撥作業。

林修銘評估，eSMART 數位平台完整服務規劃上線時程約需二到三年時間，並將在今年啟動第一階段計劃。

至於「境內基金集中清算平台」建置則可改善資金收付成本，主要考量市場眾多基金銷售機構面對多家保管銀行專戶，使得雙方款項收付作業極為複雜，其多對多的款項收付作業特性，也導致資金收付成本較高。

集保表示，為解決此一現象，目前正研議基金集中清算的相關作業程序，期望可以透過降低相關機構間基金交易款項收付作業成本，同步使得基金投資人的交易成本也可以下降，並提升整體基金市場作業效率。

另外，因應高齡、少子化趨勢，集保將規劃在今年建置結合退休理財與公益色彩的「退休準備平台」，提供適合儲備退休金之長期投資商品相關資訊。

集保表示，該平台內容將涵蓋教育、投資、保險及公益等四大部分，除提供民眾以定期定額方式投資基金之外，也將結合壽險公司推廣適合退休保障的壽險商品，

林修銘指出，集保結算所今年預定推行的三大專案，不論核心事業、普惠金融皆自金融市場基礎、細節作業紮根而來，希望能協助金融業創造更多量能。



